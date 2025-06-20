NBA finalinde nefes kesen maç! Seri eşitlendi

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) final serisinin altıncı maçında, Indiana Pacers ve Oklahoma City Thunder takımları, Indianapolis kentindeki Gainbridge Fieldhouse Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Bir pozisyonda Indiana Pacers takımı oyuncusu T.J. McConnell (9) rakibi Luguentz Dort (5) ile mücadele etti.