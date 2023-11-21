Ndombele Okan Buruk'a söz verdi: Yüzde 100 hazır olacağım

Galatasaray'ın Avrupa'da transferin son gününde Tottenham'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Tanguy Ndombele, istenilen performansı henüz sergileyemedi. Süper Lig ve Avrupa'da sadece 7 maçta toplam 123 dakika sahada kalabilen Fransız yıldız, teknik direktör Okan Buruk ile görüşerek kısa sürede form yakalayacağının sözünü verdi.





Yüzde 100 hazır olacağının Buruk'a ileten tecrübeli orta saha oyuncusu, bir şans daha istedi. Milli takım arasını iyi değerlendiren Ndombele, yaptığı ekstra çalışmalarla eksiklerini tamamlamaya çalışıyor.













Son şansı





Her oyuncusuna şans vermeye çalışan Buruk, Ndombele'yede ekstra kredi tanıyacak. Fransız futbolcuyu kazanmak isteyen tecrübeli çalıştırıcı, son dönemki çalışmasından ve azminden memnun kaldı. Okan Buruk, 26 yaşındaki oyuncuya devre arasına kadar kendisini göstermesi için şans tanıyacak.















