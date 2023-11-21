|
Spor

Ndombele Okan Buruk'a söz verdi: Yüzde 100 hazır olacağım

Galatasaray'da şu ana kadar beklenen futbolunu oynayamayan ve devre arasında ayrılması beklenen Tanguy Ndombele, teknik direktör Okan Buruk'tan son bir şans daha istedi.

Umut Yılmaz
09:43 - 21/11/2023 Tuesday
Güncelleme: 09:50 - 21/11/2023 Tuesday
Yeni Şafak
Tanguy Ndombele & Okan Buruk

Tanguy Ndombele & Okan Buruk

Galatasaray'ın Avrupa'da transferin son gününde Tottenham'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Tanguy Ndombele, istenilen performansı henüz sergileyemedi. Süper Lig ve Avrupa'da sadece 7 maçta toplam 123 dakika sahada kalabilen Fransız yıldız, teknik direktör Okan Buruk ile görüşerek kısa sürede form yakalayacağının sözünü verdi.


Yüzde 100 hazır olacağının Buruk'a ileten tecrübeli orta saha oyuncusu, bir şans daha istedi. Milli takım arasını iyi değerlendiren Ndombele, yaptığı ekstra çalışmalarla eksiklerini tamamlamaya çalışıyor.




Son şansı

Her oyuncusuna şans vermeye çalışan Buruk, Ndombele'yede ekstra kredi tanıyacak. Fransız futbolcuyu kazanmak isteyen tecrübeli çalıştırıcı, son dönemki çalışmasından ve azminden memnun kaldı. Okan Buruk, 26 yaşındaki oyuncuya devre arasına kadar kendisini göstermesi için şans tanıyacak.





#Galatasaray
#Okan Buruk
#Tanguy Ndombele
1 hour ago
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Ardahan'da kar yağışı ve tipi etkili oldu: Kara saplanan 7 tır, 3 midibüs ile 3 otomobil uzun uğraşlar sonucu kurtarıldı