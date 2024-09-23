Ndombele yine haftanın 11'ine seçildi

Galatasaray'la kiralık sözleşmesi sona erdikten sonra Nice'e transfer olan Fransız futbolcu Tanguy Ndombele, Ligue 1'de ikinci kez haftanın en iyi 11'ine seçildi.
Galatasaray'da beklentilerin altında kalan Tanguy Ndombele, Nice'te formunu yeniden buldu. Fransız futbolcu, St. Etienne karşısında takımının ikinci golünü kaydetti. Nice, maçı 8-0 kazandı.
Nice'le bu sezon iyi bir performans gösteren Ndombele, bir kez daha haftanın 11'ine seçildi. Fransız futbolcu, 3. haftada da ilk 11'e seçilmişti. Bu sezon Nice'te 5 maçta süre alan Tanguy Ndombele 1 gol ve 1 asist kaydetti.