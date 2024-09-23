Anasayfa
Spor
Futbol
Ndombele yine haftanın 11'ine seçildi

Ndombele yine haftanın 11'ine seçildi

16:0123/09/2024, Pazartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
Tanguy Ndombele kariyerine Nice'te devam ediyor.
Tanguy Ndombele kariyerine Nice'te devam ediyor.

Galatasaray'la kiralık sözleşmesi sona erdikten sonra Nice'e transfer olan Fransız futbolcu Tanguy Ndombele, Ligue 1'de ikinci kez haftanın en iyi 11'ine seçildi.

Galatasaray'da beklentilerin altında kalan Tanguy Ndombele, Nice'te formunu yeniden buldu. Fransız futbolcu, St. Etienne karşısında takımının ikinci golünü kaydetti. Nice, maçı 8-0 kazandı.


Nice'le bu sezon iyi bir performans gösteren Ndombele, bir kez daha haftanın 11'ine seçildi. Fransız futbolcu, 3. haftada da ilk 11'e seçilmişti. Bu sezon Nice'te 5 maçta süre alan Tanguy Ndombele 1 gol ve 1 asist kaydetti.



#Tanguy Ndombele
#Galatasaray
#Nice

Günün en önemli haberlerini e-posta olarak almak için tıklayın. Buradan üye olun.

Üye olarak Albayrak Medya Grubu sitelerinden elektronik iletişime izin vermiş ve Kullanım Koşullarını ve Gizlilik Pollitikasını kabul etmiş olursunuz.

15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi
Gzt
Z Raporu
Ketebe
Derin Tarih
Skyroad
Arkitekt
Post Öykü

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Tediyeler ne zaman yatacak? Resmi Gazete'de yayımlandı! 2024 yılı ilave tediye ödeme tarihleri belli oldu