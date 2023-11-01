Ndombele yol ayrımında

Galatasaray'ın yaz transfer döneminin son günlerinde İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham'dan transfer ettiği Tanguy Ndombele, sarı-kırmızılı takımda tutunamadı. Bir türlü form yakalayamayan, ağır görüntüsüyle dikkat çeken Fransız orta oyuncusunun yerine arayışlar başladı. Bu sezon sadece bir kez ilk 11'de forma giyen Ndombele, oyuna sonradan girdiği maçlarda da etkisiz kaldı. Toplam 123 dakika sahada kalan Fransız oyuncu bir de sakatlık yaşadı. Tedavisi devam eden Ndombele'nin devre arasında ayrılması bekleniyor.