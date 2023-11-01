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Spor

Ndombele yol ayrımında

Yaz transfer döneminde büyük umutlarla transfer edilen Tanguy Ndombele bekleneni veremedi. İlk 11'e girmeyi başaramayan, sonradan oyuna girdiği maçlarda da etkisiz görüntü çizen Fransız orta saha oyuncusuyla devre arasında yolların ayrılması bekleniyor.

Umut Yılmaz
09:16 - 1/11/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Tanguy Ndombele

Tanguy Ndombele

Galatasaray'ın yaz transfer döneminin son günlerinde İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham'dan transfer ettiği Tanguy Ndombele, sarı-kırmızılı takımda tutunamadı. Bir türlü form yakalayamayan, ağır görüntüsüyle dikkat çeken Fransız orta oyuncusunun yerine arayışlar başladı. Bu sezon sadece bir kez ilk 11'de forma giyen Ndombele, oyuna sonradan girdiği maçlarda da etkisiz kaldı. Toplam 123 dakika sahada kalan Fransız oyuncu bir de sakatlık yaşadı. Tedavisi devam eden Ndombele'nin devre arasında ayrılması bekleniyor.


Tottenham'dan kiralık olarak transfer edilen 26 yaşındaki oyuncunun sözleşmesinde 15 milyon Euro da satın alma maddesi bulunuyor. Galatasaray, satın alma opsiyonunu kullanmak bir yana ara transfer döneminde kiralık sözleşmesini feshetmeyi planlıyor.


Orta sahalara başladı

Şimdiden ara transfer dönemi için çalışmalara başlayan Galatasaray, kadrosunu eksiksiz hale getirmeye çalışacak. Sarı-kırmızılı takımın ilk hedeflerinden birisi Ndombele ile yollarını ayırıp daha kaliteli bir isimle kadroyu güçlendirmek olacak.


Bonservis ücreti vermek istemeyen Galatasaray, Juventus'tan Adrien Rabiot, Napoli'den Piotr Zielinski, Monaco'dan Youssouf Fofana gibi isimlere yakın markaj uygulanacak.






#Galatasaray
#Tanguy Ndombele
#Süper Lig
34 dakika önce
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