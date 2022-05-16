NEF Stadyumu'nda ilginç anlar: Rakip futbolcu Galatasaraylılara üçlü çektirdi

Galatasaray'ın Adana Demirspor ile oynadığı maç öncesinde Younes Belhanda'ya özel ilgi vardı.
Sarı kırmızılı taraftarlar eski oyuncularını mücadele öncesinde tribünlere çağırdı. Belhanda, bu daveti geri çevirmedi ve eski takımının taraftarlarına üçlü çektirdi.
İşte Adana Demirspor forması giyen Younes Belhanda'nın Galatasaraylı taraftarlarla arasında yaşananlar;
Younes Belhanda, Nef Stadyumunda ilk üçlüyü çektirdi. pic.twitter.com/OKjf6braIh
Younes Belhanda, Nef Stadyumunda ilk üçlüyü çektirdi. pic.twitter.com/OKjf6braIh— Emir Ateşdağlı (@emiratesdagli) May 16, 2022