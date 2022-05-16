NEF Stadyumu'nda ilginç anlar: Rakip futbolcu Galatasaraylılara üçlü çektirdi Galatasaray'ın Adana Demirspor ile oynadığı maç öncesinde ilginç bir an yaşandı. Sarı kırmızılı taraftarlar eski oyuncuları Younes Belhanda'yı tribünlere çağırdı. Faslı futbolcu, bu isteğe karşılık verdi ve Galatasaray tribünlerine üçlü çektirdi.

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