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NEF Stadyumu'nda ilginç anlar: Rakip futbolcu Galatasaraylılara üçlü çektirdi

Galatasaray'ın Adana Demirspor ile oynadığı maç öncesinde ilginç bir an yaşandı. Sarı kırmızılı taraftarlar eski oyuncuları Younes Belhanda'yı tribünlere çağırdı. Faslı futbolcu, bu isteğe karşılık verdi ve Galatasaray tribünlerine üçlü çektirdi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
NEF Stadyumunda ilginç anlar: Rakip futbolcu Galatasaraylılara üçlü çektirdi
Younes Belhanda, Galatasaray-Adana Demirspor maçı öncesinde sarı kırmızılı taraftarlara üçlü çektirdi.

Galatasaray'ın Adana Demirspor ile oynadığı maç öncesinde Younes Belhanda'ya özel ilgi vardı.

Sarı kırmızılı taraftarlar eski oyuncularını mücadele öncesinde tribünlere çağırdı. Belhanda, bu daveti geri çevirmedi ve eski takımının taraftarlarına üçlü çektirdi.

İşte Adana Demirspor forması giyen Younes Belhanda'nın Galatasaraylı taraftarlarla arasında yaşananlar;
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