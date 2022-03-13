Nefes kesen maçta kazanan Sivasspor

Süper Lig'de 29. hafta maçları devam ediyor. Günün 16.00 periyodunda yer alan tek maçı Adana Demirspor ve Sivasspor arasında oynanandı.

Ligde 45 puanı bulunan Adana ekibi sahsında 34 puanlı Sivasspor'u konuk etti. Mücadele yiğidoların 3-2'lik üstünlüğü ile tamamlandı.

Sivasspor'un golleri 28, 54 ve 90. dakikalarda bir penaltıdan olmak üzere Pedro Henrique kaydetti. Adana Demirspor'un gollerini ise 58. dakikada Benjamin Stambouli ve 68. dakikada penaltıdan Mario Balotelli kaydetti. Bu sonucun ardından Sivasspor puanını 37'ye yükseltti. Adana Demirspor ise 45 puanda kaldı.

Süper Lig'in 30. haftasında Adana Demirspor sahasında Başakşehir ile karşılaşacak. Sivasspor ise Altay'ı konuk edecek.