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Newcastle United ilk transferini yapıyor: Haftalık 400 bin sterlin kazanacak

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Newcastle United, Suudi Arabistan kaynaklı bir konsorsiyuma satılmıştı. Bu satış sonrasında takımın başına Eddie Howe getirilirken, 43 yaşındaki hoca ilk transferini yapmaya hazırlanıyor. Newcastle United, Juventus forması giyen Aaron Ramsey için harekete geçerken, bu transfer için Everton da devreye girdi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Newcastle United ilk transferini yapıyor: Haftalık 400 bin sterlin kazanacak
Newcastle United

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Newcastle United’ın yüzde 80 hissesi, Suudi Arabistan kaynaklı şirketlerden oluşan konsorsiyuma 300 milyon sterlin karşılığında satılmıştı. Bu satış sonrasında teknik direktör olarak göreve getirilen Aaron Ramsey, transfer çalışmalarına başladı.

400 bin sterlin kazanıyor

The Sun'ın haberine göre, güçlü bir kadro kurmak isteyen İngiliz ekibi, Juventus forması giyen Aaron Ramsey için harekete geçti. Haftalık 400 bin sterlin kazanan 30 yaşındaki oyuncunun ayrılığına sıcak bakan İtalyan ekibi, Ramsey'in maaşından da kurtulmak istiyor.

  • Gallerli oyuncuya sadece bu rakamı verebilecek olan kulübün Newcastle United olduğu belirtilirken, Everton'ın da bu transfer için devreye girdiği öğrenildi.

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