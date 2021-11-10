Newcastle United ilk transferini yapıyor: Haftalık 400 bin sterlin kazanacak İngiltere Premier Lig ekiplerinden Newcastle United, Suudi Arabistan kaynaklı bir konsorsiyuma satılmıştı. Bu satış sonrasında takımın başına Eddie Howe getirilirken, 43 yaşındaki hoca ilk transferini yapmaya hazırlanıyor. Newcastle United, Juventus forması giyen Aaron Ramsey için harekete geçerken, bu transfer için Everton da devreye girdi.

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