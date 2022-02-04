Spor Nijeryalı futbolcunun yaşı olay oldu
TRANSFER

Nijeryalı futbolcunun yaşı olay oldu

İsveç ekibi Mjallby, Nijeryalı futbolcu Silas Nwankwo'yu kadrosuna kattı. Oyuncunun yaşının 18 olarak açıklanması tartışma çıkardı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Nijeryalı futbolcunun yaşı olay oldu
Oyuncunun yaşı Transfermarkt'ta 18 olarak gösteriliyor.

İsveç Birinci Futbol Ligi (Allsvenskan) takımlarından Mjallby'nin yeni transferi Nwankwo gündem oldu. Bunun nedeni ise oyuncunun yaşı.

Nijeryalı futbolcu Silas Nwankwo'yu renklerine bağlayan kulüpten oyuncunun yaşının 18 olduğu belirtildi. Ancak oyuncunun fiziki görüntüsünün çok daha büyük göstermesi tartışmalara neden oldu.

Nwankwo sosyal medyada gündem olurken, yaşının en az 40 olabileceği şeklinde yorumlar yapıldı.

  • Nasarawa United'dan transfer edilen Silas Nwankwo, geçen sezon Nijerya Premier Ligi'nde çıktığı 35 maçta 19 gol atma başarısı gösterdi.

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Mjällby AIF (@mjallbyaifs)'in paylaştığı bir gönderi


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