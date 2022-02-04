Nijeryalı futbolcunun yaşı olay oldu

İsveç Birinci Futbol Ligi (Allsvenskan) takımlarından Mjallby'nin yeni transferi Nwankwo gündem oldu. Bunun nedeni ise oyuncunun yaşı.
Nijeryalı futbolcu Silas Nwankwo'yu renklerine bağlayan kulüpten oyuncunun yaşının 18 olduğu belirtildi. Ancak oyuncunun fiziki görüntüsünün çok daha büyük göstermesi tartışmalara neden oldu.
Nwankwo sosyal medyada gündem olurken, yaşının en az 40 olabileceği şeklinde yorumlar yapıldı.
- Nasarawa United'dan transfer edilen Silas Nwankwo, geçen sezon Nijerya Premier Ligi'nde çıktığı 35 maçta 19 gol atma başarısı gösterdi.