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Noah Saviolo İstanbul'da: Trabzonspor'la sözleşme imzalayacak

Noah Saviolo İstanbul'da: Trabzonspor'la sözleşme imzalayacak

10:106/06/2026, Cumartesi
G: 6/06/2026, Cumartesi
DHA
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Saviolo'nun güncel piyasa değeri 10 milyon euro olarak gösteriliyor.
Saviolo'nun güncel piyasa değeri 10 milyon euro olarak gösteriliyor.

Trabzonspor, Portekiz ekibi Guimaraes forması giyen ve prensip anlaşmasına vardığı 22 yaşındaki Noah Saviolo’yu transfer görüşmelerini sürdürmek üzere İstanbul’a getirdi.

Trabzonspor, yeni sezon kadro planlaması kapsamında transfer çalışmalarını sürdürüyor.


Bordo-mavililer, Ernest Muçi, Sidny Lopes Cabral ve Ruslan Malinovskyi’nin ardından Portekizli hücum oyuncusu Noah Saviolo’yu transfer görüşmelerini sürdürmek üzere İstanbul’a getirdi. Saat 23.30 sıralarında İstanbul’a gelen 22 yaşındaki futbolcunun, yarın sağlık kontrolünden geçtikten sonra başkan Ertuğrul Doğan ile bir araya gelerek 5 yıllık resmi sözleşme imzalaması bekleniyor.


Saviolo, geçtiğimiz sezon Guimaraes formasıyla 36 maçta 2 gol 4 asistlik performans sergiledi.






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