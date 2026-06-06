Noah Saviolo İstanbul'da: Trabzonspor'la sözleşme imzalayacak

Bordo-mavililer, Ernest Muçi, Sidny Lopes Cabral ve Ruslan Malinovskyi’nin ardından Portekizli hücum oyuncusu Noah Saviolo’yu transfer görüşmelerini sürdürmek üzere İstanbul’a getirdi. Saat 23.30 sıralarında İstanbul’a gelen 22 yaşındaki futbolcunun, yarın sağlık kontrolünden geçtikten sonra başkan Ertuğrul Doğan ile bir araya gelerek 5 yıllık resmi sözleşme imzalaması bekleniyor.