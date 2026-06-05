Trabzonspor'da Cabral sağlık kontrolünden geçti

Bir süredir gündeminde yer alan ve Portekiz ekibi Benfica'dan transfer edilen Yeşil Burun Adalı kanat oyuncusu Sidny Lopes Cabral, resmi imzaya bir adım daha yaklaştı. Trabzonspor Kulübü’nden yapılan açıklamada, “Yeni transferimiz Sidny Lopes Cabral, sponsorumuz Acıbadem Fulya Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçti” ifadelerine yer verildi.