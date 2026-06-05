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Trabzonspor'da Cabral sağlık kontrolünden geçti

Trabzonspor'da Cabral sağlık kontrolünden geçti

12:375/06/2026, Cuma
DHA
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Cabral sağlık kontrolünden geçti.
Cabral sağlık kontrolünden geçti.

Portekiz ekibi Benfica'dan transfer edilen Sidny Lopes Cabral, sağlık kontrolünden geçti. Bordo-mavili kulübün kısa süre içerisinde oyuncuyla ilgili imza töreni ve resmi tanıtım programını gerçekleştirmesi bekleniyor.

Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirme çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'un kadrosuna kattığı Sidny Lopes Cabral, sağlık kontrolünden geçti.

Bir süredir gündeminde yer alan ve Portekiz ekibi Benfica'dan transfer edilen Yeşil Burun Adalı kanat oyuncusu Sidny Lopes Cabral, resmi imzaya bir adım daha yaklaştı. Trabzonspor Kulübü’nden yapılan açıklamada, “Yeni transferimiz Sidny Lopes Cabral, sponsorumuz Acıbadem Fulya Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçti” ifadelerine yer verildi.

Bordo-mavili kulübün kısa süre içerisinde oyuncuyla ilgili imza töreni ve resmi tanıtım programını gerçekleştirmesi bekleniyor.




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