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Trabzonspor Sidny Lopes Cabral'ı açıkladı

Trabzonspor Sidny Lopes Cabral'ı açıkladı

09:005/06/2026, Cuma
G: 5/06/2026, Cuma
AA
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Sidny Lopes Cabral
Sidny Lopes Cabral

Trabzonspor Kulübü, Yeşil Burun Adalı savunma oyuncusu Sidny Lopes Cabral'ı 5 yıllığına renklerine bağladığını açıkladı.

Trabzonspor, Yeşil Burun Adalı savunma oyuncusu Sidny Lopes Cabral'ı 5 yıllığına renklerine bağladığını duyurdu.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da (KAP) yer alan açıklamada, 23 yaşındaki Sidny Lopes Cabral'ın kesin transferi konusunda Benfica Kulübü ile anlaşma sağlandığı belirtildi.

Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya her bir futbol sezonu için 1 milyon 300 bin avro garanti ücret ödeneceği ifade edildi.

Menajerlik hizmet bedeli olarak da futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının yüzde 5'i oranında ödeme yapılacağı kaydedildi.

Benfica Kulübüne ise sözleşme fesih bedeli olarak 7 milyon avronun üç taksit olarak ödeneceği belirtilen açıklamada, "Futbolcunun bir başka kulübe transfer olması durumunda elde edilecek transfer bedelinin, işbu anlaşma dolayısıyla söz konusu kulübe ödenen-ödenecek bedeller düşüldükten sonra kalan kısmının yüzde 20'si ödenecektir." ifadesi kullanıldı.



#Trabzonspor
#Transfer
#Sidny Lopes Cabral
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