Dünyaca ünlü yıldızdan depresyon itirafı: ‘Ölümü beni mahvetti’

Zor sürecin bununla da sınırlı kalmadığını söyleyen Konate, uzun süredir hasta olan babasının durumunun da kendisini derinden etkilediğini ifade etti. "Ne yapacağımı bilmiyordum. Takımın bana ihtiyacı vardı ama ailem de öyleydi. Kimseyle konuşmadım ve her şeyi içimde tuttum. Bu en büyük hatamdı" diye konuştu.