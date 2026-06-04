Dünyaca ünlü yıldızdan depresyon itirafı: ‘Ölümü beni mahvetti’

Liverpool forması giyen Ibrahima Konate, 2025-26 sezonundaki performans dalgalanmalarının arkasındaki dramatik gerçekleri paylaştı.
Liverpool forması giyen Ibrahima Konate, 2025-26 sezonunda yaşadığı performans düşüşünün arkasındaki nedenleri ilk kez açıkladı.
Fransız savunmacı, takım arkadaşı Diogo Jota'nın trafik kazasında hayatını kaybetmesi ve kısa süre sonra babasını yitirmesinin ardından depresyonla mücadele ettiğini söyledi.
Radio France'a konuşan 27 yaşındaki oyuncu, futbolda depresyonun hala yeterince anlaşılmadığını vurguladı. Konate, "Futbolda da depresyon yaşanabilir ve bunu söylemekten utanmamak gerekir. İnsanlar dışarıdan bakınca sadece kazandığımız parayı görüyor ama bu doğru değil. Depresyon kişiseldir ve insanın içini tamamen sarar" ifadelerini kullandı.
"Jota'nın ölümü beni mahvetti"
Jota'nın ölümü sonrası büyük bir yıkım yaşadığını belirten Fransız stoper, "Bu beni mahvetti. O dönemde hiçbir şeye ilgi duymuyordum. Ama futbolcu olarak sahaya dönmek zorundasınız. Kulübünüz var, sorumluluklarınız var. Onun ve ailesi için oynamaya devam ettik" dedi.
Zor sürecin bununla da sınırlı kalmadığını söyleyen Konate, uzun süredir hasta olan babasının durumunun da kendisini derinden etkilediğini ifade etti. "Ne yapacağımı bilmiyordum. Takımın bana ihtiyacı vardı ama ailem de öyleydi. Kimseyle konuşmadım ve her şeyi içimde tuttum. Bu en büyük hatamdı" diye konuştu.
Sezonun ikinci yarısında kısa süreli izin almasına rağmen erken dönerek takıma katılan Konate, fiziksel olarak sahada olsa da mental olarak toparlanamadığını dile getirdi. Liverpool formasıyla sezon boyunca 51 maça çıkan oyuncu, önceki yıllardaki performans seviyesine ulaşmakta zorlandı.
Fransa Milli Takımı kadrosunda yer alan Konate, yaşadığı kayıpların ardından toparlanma sürecinin kolay olmadığını belirterek, "Hiçbir zaman tamamen iyileştiğimi hissetmedim. Ama destek gördüm ve yeniden ayağa kalkmayı öğrenmek zorundaydım" dedi.