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Norveçli futbolcu Ole Saeter'den İsrail takımına tokat gibi yanıt: Kanlı para istemiyorum

Norveçli futbolcu Ole Saeter'den İsrail takımına tokat gibi yanıt: Kanlı para istemiyorum

14:0120/09/2024, Friday
AA
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Ole Saeter'in bu tavrı sosyal medyada da büyük destek gördü.
Ole Saeter'in bu tavrı sosyal medyada da büyük destek gördü.

Norveç takımı Rosenborg'da forma giyen Ole Saeter, İsrail ekibi Maccabi Haifa'dan gelen transfer teklifini "Hesabıma kanlı para girmesini istemiyorum." diyerek reddetti.

Rosenborg'un Norveçli futbolcusu Ole Saeter, İsrail ekibi Maccabi Haifa'dan gelen transfer teklifini reddettiğini duyurdu.


Norveç devlet televizyonu TV2'nin haberine göre, İsrail Premier Ligi'nde transfer döneminin sonuna yaklaşılırken Maccabi Haifa kulübü, Norveç ekibi Rosenborg'a Saeter'in bonservis bedeli için 10 milyon kron teklif etti.


Saeter, TV2'ye yaptığı açıklamada, İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırıları nedeniyle transfer teklifini geri çevirdiğini belirterek "Hesabıma kanlı para girmesini istemiyorum." ifadesini kullandı.


İsrail kulübünün "500 milyon dolar teklif etse bile, o meblağı da kabul etmeyeceğini" dile getiren Saeter, "Paradan çok, değerler önemlidir. İnsan hakları ihlallerine karıştığı düşünülen bir ülkeden gelen teklifi haliyle kabul etmem." dedi.



Dünya Belediyeler Birliği Başkanı Altay BM'de konuştu: İnsanlığın huzur içinde yaşayabileceği bir dünya için İsrail'in katliamına ses çıkarmalıyız

Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Dünya Teşkilatı ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla yapılacak Birleşmiş Milletler Gelecek Zirvesi öncesi Amerika Birleşik Devletleri’nin New York şehrindeki Birleşmiş Milletler binasında düzenlenen Dünya Yerel ve Bölgesel Yönetimler Meclisi’nin açılışına katıldı. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in de katıldığı programda konuşan Altay, yapılan toplantılarda öne çıkan başlıkları, “Artık konuşma zamanı bitmiştir eyleme geçmeliyiz. Yerel yönetimler olmadan çözüm üretmek kesinlikle mümkün değildir. Finansa erişim konusunu hep birlikte çözmemiz gerekiyor” şeklinde aktardı. Yüklendikleri yükümlülüklerle eşitliği, kalkınmayı, barışı, adaleti, birlik ve beraberliği sağlamak konusunda oldukça önemli bir noktada olduklarını, dünyanın birçok noktasında gerçekleşen savaş ve acılara son vermek için de el ele vermek gerektiğini kaydeden Altay, “Özellikle İsrail rejiminin masum Gazzelilere yönelik sürdürdüğü soykırım kalbi barış ve kardeşlik için atan tüm insanlığı derinden yaralamaktadır. Uzun yıllardır sistematik olarak sürdürülen yaklaşık bir yıldır da çocuk, yaşlı demeden masum on binlerce Filistinlinin hayatına mal olan bu soykırım karşısında sessiz kalmak ne bugün inşa etmeye çalıştığımız vizyona ne de insanlık ahlakına uygun değildir. Tüm insanlığın huzur içinde yaşayabileceği bir dünya inşa etmek istiyorsak bugün bu katliama ses çıkarmalı ve suçluların adalet önünde hesap vermeleri için el ele vermeliyiz” dedi.


#Ole Saeter
#İsrail
#Maccabi Haifa

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