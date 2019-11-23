Norwich Cityli futbolcudan asker selamlı gol sevinci

İngiltere Premier Lig'de Norwich City'nin deplasmanda Everton'ı 2-0 mağlup ettiği maçın 2. golünü atan Dennis Srbeny, asker selamlı gol sevincinde bulundu.

Norwich City, Alman futbolcunun asker selamlı gol sevincini twitter hesabından paylaştı.

UEFA, Türk Milli Takımı oyuncularının Arnavutluk ve Fransa maçlarındaki gol sevinçlerinde asker selamı vermesinin ardından, muhtemel siyasi provokasyon iddiasıyla Türkiye Futbol Federasyonu hakkında disiplin soruşturması başlatmıştı.

Portekiz'den asker selamı paylaşımı: UEFA bakalım ne diyecek? Portekiz, EURO 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri B Grubu'nda sahasında Litvanya'yı konuk etti. Ev sahibi ekip, Cristiano Ronaldo'nun biri penaltıdan üç gol kaydettiği maçı 6-0 kazandı ve grubundaki ikinciliğini korudu. Portekiz'in diğer gollerini Pizzi, Gonçalo Paciencia ve Bernardo Silva attı.Pizzi'den asker selamıPortekiz Milli Takımı resmi sosyal medya hesabının Pizzi'nin golü sonrası paylaştığı görsel dikkati çekti. Gol duyurusunda 30 yaşındaki futbolcunun asker selamı verdiği fotoğraf kullanıldı. UEFA'nın bu konudaki tavrı ise merak konusu oldu.⏱ 52' O terceiro, às três tabelas! O remate de Pizzi bate com estrondo nos ferros e entra! #PORLTU | 3-0 | #TodosPortugal #EuroQualifiers pic.twitter.com/r8oJCUEIfd— Portugal (@selecaoportugal) 14 Kasım 2019 Millilerimizin gol sevinci UEFA'yı rahatsız etmiştiHatırlanacağı üzere UEFA, milli futbolcularımızın EURO 2020 Elemeler'inde oynanan Arnavutluk ve Fransa maçlarında asker selamıyla yaptığı gol sevinçleri nedeniyle A Milli Takım'a soruşturma açmıştı. UEFA ayrıca, Başakşehir'in Wolfsberger'i 1-0 yendiği Avrupa Ligi karşılaşmasında asker selamı veren İrfan Can Kahveci, Robinho, Visca ve Azubuike için de soruşturma başlatmıştı. İkiyüzlü UEFAUEFA’nın, Arnavutluk ve Fransa maçlarında Türk futbolcuların gol sevinci sırasında verdikleri asker selamının siyasi provokasyon içerebileceği gerekçesiyle disiplin soruşturması başlatması, ortaya koyduğu çifte standardı da gözler önüne sermişti. Daha önceden Fransız futbolcu Antoine Griezmann, Dünya Kupası’nın finalindeki kupa töreninde, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un karşısında asker selamı vermesi, Cristiano Ronaldo’nun Real Madrid’de oynarken gol sevincini asker selamı vererek kutlaması, Hırvat futbolcu Mario Mandzukic’in Bayern Münih formasını giyerken gol sevincini asker selamı vererek yaşaması, Şampiyonlar Ligi’nde Thierry Henry ve Samuel Eto’o’nun asker selamı vermesi, Emmanuel Adebayor’un ülkesi Togo’nun siyasi olarak içinde bulunduğu karışık dönemde asker selamı vermesi siyasi bir mesaj ya da siyasi bir provokasyon olarak değerlendirilmemişti.