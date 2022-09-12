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Novak ve Lemos'a kulüp aranıyor

Fenerbahçe'de kadroya alınmayan Filip Novak ve Mauricio Lemos, transfer döneminin devam ettiği ülkelerdeki takımlara önerildi. İki futbolcunun da ayrılmaya sıcak bakmadığı öğrenildi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Novak ve Lemosa kulüp aranıyor
Lemos, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 5 maçta (359 dakika) görev alırken, Novak ise 4 maçta (74 dakika) oynadı.

Fenerbahçe, lisansı çıkarılmayan isimlerden Novak ve Lemos için ülkelerinde transfer sezonu devam eden bazı takımlarla görüşmelerini sürdürüyor.

Oyuncular, sarı- lacivertli yönetim tarafından Yunanistan, Sırbistan, İsrail, Katar ve Suudi Arabistan gibi ülkelerdeki takımlara önerildi.

Çek sol bek Novak, 1.6 milyon euroluk ücreti nedeniyle ayrılmak istemiyor.

Alternatif çözüm yolları da arayan yönetimin, Lemos ve Novak’a alacaklarının bir kısmını ödeyerek bonservislerini vermeyi teklif ettiği de öğrenildi. İki isim de bunu kabul etmedi.

Lemos ve Novak’ın takım idmanlarına katılmayacakları, ayrı çalışacakları da kaydedildi.

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