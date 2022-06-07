Spor Nuri Şahin istedi, Alperen Uysalın transferi tamamlandı
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Nuri Şahin istedi, Alperen Uysal'ın transferi tamamlandı

Antalyaspor, Süper Lig’in yeni takımı İstanbulspor’un 28 yaşındaki eldiveni Alperen Uysal’la 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

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Haber Merkezi AA
Nuri Şahin istedi, Alperen Uysalın transferi tamamlandı
Alperen Uysal yeni takımının formasıyla poz verdi.

Geçen sezonun flaş takımlarından Antalyaspor, iç ve dış transferde hareketli günler geçiriyor. Kırmızı-beyazlı ekipte, Belçikalı kaleci Boffin belirsizliği sürerken, ligin yeni takımı İstanbulspor’un 28 yaşındaki eldiveni Alperen Uysal el sıkışıldı.

2+1 yıllığına anlaşılan Alperen Uysal için Atilla Vehbi Konuk Tesisleri’nde imza töreni düzenlendi.

"Uzun süredir takip ediyorduk"

Başarılı eldiveni uzun süredir takip ettiklerini belirten Antalyaspor Asbaşkanı Mehmet Güneysu, Teknik direktör Nuri Şahin’in talebi doğrultusunda bu transferi gerçekleştirdiklerini söyledi. Güneysu, “Hem başarısı hem karakteriyle beğendiğimiz bir oyuncuydu. Umarım camiamız için hayırlı uğurlu olur. Alperen kardeşim de kısa zamanda Antalyaspor formasıyla başarılı maçlar çıkarır ve hepimiz mutlu oluruz” diye konuştu.

Nuri Şahin faktörü

Eski takımında güzel bir sezon geçirip sezonun kupayla sonuçlandırılmasının ardından birçok kulübün kendisi ve menajeriyle temasa geçtiğini aktaran Alperen Uysal, Antalyaspor’u seçmesinde Nuri Şahin faktörünün etkili olduğunu söyledi.

Çok doğru bir tercih yaptığını belirten Uysal, “Benim için en mantıklı kararın Antalyaspor olduğuna kanaat getirdim. Çok doğru bir tercih yaptım. Benim buraya gelmemdeki en büyük etken, Nuri ve Murat hocamdır. Burada hocanın oynattığı güzel bir sistem var. Bu sistem de benim kendimi ifade edebileceğim, bana uygun bir sistem. İnşallah güzel bir sezon olacak” ifadelerini kullandı.

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