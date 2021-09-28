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Nzonzi'nin yeni takımı açıklandı

Bir dönem Galatasaray forması giyen orta saha oyuncusu Nzonzi, Katar ekibi Al Rayyan ile sözleşme imzaladı.

Haber Merkezi AA
Nzonzinin yeni takımı açıklandı
Sarı-kırmızılı formayla 15 maça çıkmış ve 1 asist yapmıştı.

Galatasaray'da 2019-2020 sezonunda forma giyen Fransız orta saha oyuncusu Steven Nzonzi, İtalya'nın Roma takımından Katar'ın Al Rayyan ekibine transfer oldu.

Fransız teknik direktör Laurent Blanc'ın çalıştırdığı Al Rayyan'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Hoş geldin Nzonzi" ifadesi yer aldı ve Nzonzi'nin Al Rayyan formalı fotoğrafı paylaşıldı.

  • Geçen yıl Roma'dan Fransa'nın Rennes takımına kiralanan 32 yaşındaki Nzonzi, 39 maçta forma giymiş ve 1 gol atmıştı.

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