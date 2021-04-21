Obertan'dan hayati 3 puan: Uzatmalarda gelen gol Malatya'yı yıktı

Süper Lig'de küme düşme hattında yer alan Erzurumspor ve Yeni Malatya karşı karşıya geldi. Alt sıraları yakından ilgilendiren mücadelede Erzurumspor 90+6. dakikada Obertan'ın attığı golle sahadan 1-0 galip ayrıldı ve ligde kalma yolunda önemli bir 3 puanın sahibi oldu.

Maçtan dakikalar;

3. dakikada sağ tarafta topla buluşan Emrah’ın ceza sahası dışından sert şutu yandan dışarı çıktı.

5. dakikada Cenk Ahmet’in pasıyla ceza yayında topla buluşan Obertan’ın sert şutu yandan dışarı çıktı.

6. dakikada sağ çaprazdan Hafez’in ortasına iyi yükselen Semih Kaya’nın kafa vuruşu kalecide kaldı.

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17. dakikada sol taraftan kullanılan serbest vuruşta savunmadan seken topla ceza sahası girişinde buluşan Ahmed’in aşırtma şutu az farkla üstten dışarı çıktı.

22. dakikada sol tarafta hareketlenen Adem ayağının dışıyla ceza sahası içerisindeki Kubilay’ı topla buluşturdu. Kaleciyle karşı karşıya kalan Kubilay’ın sert şutunu kaleci güçlükle dışarı çeldi.

28. dakikada sağ taraftan Emrah’ın ortasında Gomes’in kafa vuruşu kalecide kaldı.

33. dakikada orta sahada kazandığı topla ilerleyen Obertan ceza sahasına girmeden sert vurdu, meşin yuvarlak az farkla üstten dışarı çıktı.

40. dakikada sol çaprazdan Emrah’ın kullandığı serbest vuruşta iyi yükselen Gomes’in kafa vuruşu filelerle buluştu. Hakem Ali Palabıyık bu pozisyonda faul gerekçesiyle golü iptal etti.

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54’üncü dakikada Fofana’nın sol kanattan çizgiye kadar indikten sonra cezalanın ortaladığı topa Adem Büyük yükselerek kafa vurdu. Top kaleci Jakub Szumski’de kaldı.

55’inci dakikada Fofana çizgiye kadar indikten sonra topu ön direğe gönderdi. Kubilay’dan önce Hasan Hatipoğlu, tehlikeyi kornerle önledi.

59’uncu dakikada sol kanattan Cenk Ahmet’in yaptığı ortaya Emrah Başsan yükselerek kafayı vurdu, top direğin yanından dışarı çıktı.

67’nci dakikada Emrah’ın sağ kanattan yaptığı ortaya cezaalanı içinde hiçbir Erzurumsporlu futbolcu dokunamadı.

71’inci dakikada Emrah Başsan’ın ortasında ön direkte Oltan topa dokunmak istedi. Semih Kaya daha önce hamle yaparak topu kornere gönderdi. Semih Kaya topa müdahale ederken kaleci Ertaç Özbir’le çarpıştı.

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83’üncü dakikada sağ kanatta Emrah Başsan’ın şutunda top kale direklerinin birleştiği noktaya çarparak oyun alanına geri döndü.

90+1’nci dakikada Elbasan Rashani’nin Mustafa Eskihellaç tarafından cezaalanında düşürülmesine hakem Ali Palabıyık önce penaltı noktasını gösterdi. VAR odasından gelen uyarı üzerine Ali Palabıyık, pozisyonun cezaalanı dışında olduğunu belirterek faul kararı verdi.

GOL!

90+6’ncı dakikada Rahman Buğra’nın gönderdiği topu kafasıyla yumuşatan Obertan’ın sert şutu direğin içine çarparak ağlara gitti: 1-0.

Uzatma dakikalarında başka gol olmayınca BB Erzurumspor, altın değerinde 3 puan kazandı.