Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Spor Obertandan hayati 3 puan Uzatmalarda gelen gol Malatyayı yıktı
FUTBOL FUTBOL

Obertan'dan hayati 3 puan: Uzatmalarda gelen gol Malatya'yı yıktı

Süper Lig'de küme düşme hattında yer alan Erzurumspor ve Yeni Malatya karşı karşıya geldi. Alt sıraları yakından ilgilendiren mücadelede Erzurumspor 90+6. dakikada Obertan'ın attığı golle sahadan 1-0 galip ayrıldı ve ligde kalma yolunda önemli bir 3 puanın sahibi oldu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Obertandan hayati 3 puan: Uzatmalarda gelen gol Malatyayı yıktı
Obertan'ın attığı gol sonrasında yaşadığı sevinç

Süper Lig'de küme düşme hattında yer alan Erzurumspor ve Yeni Malatya karşı karşıya geldi. Alt sıraları yakından ilgilendiren mücadelede Erzurumspor 90+6. dakikada Obertan'ın attığı golle sahadan 1-0 galip ayrıldı ve ligde kalma yolunda önemli bir 3 puanın sahibi oldu.

Maçtan dakikalar;

3. dakikada sağ tarafta topla buluşan Emrah’ın ceza sahası dışından sert şutu yandan dışarı çıktı.

5. dakikada Cenk Ahmet’in pasıyla ceza yayında topla buluşan Obertan’ın sert şutu yandan dışarı çıktı.

6. dakikada sağ çaprazdan Hafez’in ortasına iyi yükselen Semih Kaya’nın kafa vuruşu kalecide kaldı.

17. dakikada sol taraftan kullanılan serbest vuruşta savunmadan seken topla ceza sahası girişinde buluşan Ahmed’in aşırtma şutu az farkla üstten dışarı çıktı.

22. dakikada sol tarafta hareketlenen Adem ayağının dışıyla ceza sahası içerisindeki Kubilay’ı topla buluşturdu. Kaleciyle karşı karşıya kalan Kubilay’ın sert şutunu kaleci güçlükle dışarı çeldi.

28. dakikada sağ taraftan Emrah’ın ortasında Gomes’in kafa vuruşu kalecide kaldı.

33. dakikada orta sahada kazandığı topla ilerleyen Obertan ceza sahasına girmeden sert vurdu, meşin yuvarlak az farkla üstten dışarı çıktı.

40. dakikada sol çaprazdan Emrah’ın kullandığı serbest vuruşta iyi yükselen Gomes’in kafa vuruşu filelerle buluştu. Hakem Ali Palabıyık bu pozisyonda faul gerekçesiyle golü iptal etti.

54’üncü dakikada Fofana’nın sol kanattan çizgiye kadar indikten sonra cezalanın ortaladığı topa Adem Büyük yükselerek kafa vurdu. Top kaleci Jakub Szumski’de kaldı.

55’inci dakikada Fofana çizgiye kadar indikten sonra topu ön direğe gönderdi. Kubilay’dan önce Hasan Hatipoğlu, tehlikeyi kornerle önledi.

59’uncu dakikada sol kanattan Cenk Ahmet’in yaptığı ortaya Emrah Başsan yükselerek kafayı vurdu, top direğin yanından dışarı çıktı.

67’nci dakikada Emrah’ın sağ kanattan yaptığı ortaya cezaalanı içinde hiçbir Erzurumsporlu futbolcu dokunamadı.

71’inci dakikada Emrah Başsan’ın ortasında ön direkte Oltan topa dokunmak istedi. Semih Kaya daha önce hamle yaparak topu kornere gönderdi. Semih Kaya topa müdahale ederken kaleci Ertaç Özbir’le çarpıştı.

83’üncü dakikada sağ kanatta Emrah Başsan’ın şutunda top kale direklerinin birleştiği noktaya çarparak oyun alanına geri döndü.

90+1’nci dakikada Elbasan Rashani’nin Mustafa Eskihellaç tarafından cezaalanında düşürülmesine hakem Ali Palabıyık önce penaltı noktasını gösterdi. VAR odasından gelen uyarı üzerine Ali Palabıyık, pozisyonun cezaalanı dışında olduğunu belirterek faul kararı verdi.

GOL!

  • 90+6’ncı dakikada Rahman Buğra’nın gönderdiği topu kafasıyla yumuşatan Obertan’ın sert şutu direğin içine çarparak ağlara gitti: 1-0.

Uzatma dakikalarında başka gol olmayınca BB Erzurumspor, altın değerinde 3 puan kazandı.

Abone Ol Google News
Yerlerde sürüklediler

Yerlerde sürüklediler

​Alman polisinden göstericilere insanlık dışı muamele.
Türk Telekomda kritik maç

Türk Telekom'da kritik maç

​Zirveyi yakından ilgilendiren maçı canlı takip etmek için tıklayın.
CHPli Altay’dan Cumhurbaşkanı Erdoğana yönelik sözlerine ilişkin açıklama: Söylediklerim çarpıtılıyor

Her gün 2,5<br>milyon öğün

Her gün 2,5
milyon öğün

Türk Kızılayı'nın kurduğu 26 aşevi milyonlara ulaşıyor.

15 ayda 8 gemi

15 ayda 8 gemi

​Kamuya özel sektör deneyimi

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'li Altay hakkında suç duyurusunda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 128 milyar dolar açıklaması.

Çamlıca Tepesi'nde yükseldi

Çamlıca Tepesi'nde yükseldi

​Türkiye'nin en uzun bayrak direği 23 Nisan'ı bekliyor.
THY mayıs ayı uçuş planını güncelledi
Ekonomi

THY mayıs ayı uçuş planını güncelledi

Türk Hava Yolları, mayıs ayındaki güncel uçuş planını duyurdu. Uçuş planına göre yolcuların 236 destinasyona sağlık ve güvenle ulaştırıldığı belirtildi.
Bakan Dönmez: Haftaya pazartesi itibarıyla gerçekleştireceğiz
Ekonomi

Bakan Dönmez: Haftaya pazartesi itibarıyla gerçekleştireceğiz

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'nin, Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) yarışmalarıyla her yıl yenilenebilir enerji kapasitesini artıracağını belirterek, "Haftaya pazartesi itibarıyla güneş enerjisinde ilk mini YEKA yarışmalarımızı da gerçekleştireceğiz. Bu yarışmaları daha önce 1000 megavat gibi tek parçalı alanlarda gerçekleştiriyorduk. Şimdi 10, 15 ve 20 megavat büyüklüğünde 74 yarışma gerçekleştireceğiz." dedi.
Türk Kızılayı Diyarbakır’da 10 bin kişiye sıcak yemek sunmak için aşevi kurdu
Hayat

Türk Kızılayı Diyarbakır’da 10 bin kişiye sıcak yemek sunmak için aşevi kurdu

Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık’ın katılımıyla Diyarbakır Dicle Üniversitesi kampüsünde 10 bin kişiye sıcak yemek sunacak aşevinin açılışı gerçekleştirildi. Ramazan boyunca 26 aşevinin, 44 seyyar mutfağın yaklaşık 2,5 milyon öğün yemeği, iftarlığı vatandaşlara ulaştıracağını belirten Dr. Kınık, "Bir taraftan vatandaşlarımızın bağışlamış olduğu kurban adaklar burada yemeğe dönüşüyor, diğer taraftan vatandaşlarımızın zekatları, fitreleri bu aşevlerinde sıcak yemeklere dönüşüp mahzun sofraları şenlendiriyor'' ifadelerini kullandı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.