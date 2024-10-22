Okan Buruk ve Günay Güvenç Elfsborg maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında konuştu

Galatasaray'ın, UEFA Avrupa Ligi'nde Elfsborg'la karşılaşacağı maç öncesi düzenlenen basın toplantısında teknik direktör Okan Buruk ve takımın tecrübeli kalecisi Günay Güvenç konuştu.





Okan Buruk'un sözlerinden öne çıkanlar şöyle:





İlk 8'e girmek ve son 16'ya kalmak için motivasyonumuz yüksek. Moralimiz yerinde. Ligde oynadığımız oyun, içerideki hava dostluk hepsi bizim için bir sonraki maça daha güçlü taşıyor. Ne kadar çok maç oynarsak oynayalım moral en iyi şekilde bizi hazırlıyor. Rakibimizi de biliyoruz, analizini de yaptık. Bugün oyuncularımıza da gösterdik. Geçiş hücumunu etkili oynayan bir takım. Burada da dikkat etmemiz gereken yerler olacak. Topun sahibi olacağız, sakin olmamız ve hareketli olmamız bize çok fazla pozisyon getirecek. Oyuncularıma, takımıma, taraftarlarıma güveniyorum. Kendi sahamızdayız. Galatasaray'ın genlerinde olan Avrupa'daki başarısını sahaya yansıtmaya çalışacağız.





"Sol beke bugün karar vereceğiz"





Sol bekte kimi oynatacağımıza bugün karar vereceğiz. Yarın maçta görürsünüz. Kadro seçimlerimizi antrenmanda deneyeceğiz, yarın maçtan önce dizilişi göreceksiniz. Oyuncu tercihleriyle ilgili hiçbir şey söylemedik bu zamana kadar. Kendi sahamızdaki bir Avrupa maçı. Favoriyiz. Tam kadroya yakınız. Çok iyi bir kadroyla maça çıkma potansiyelimiz var. Bunların hepsi bir motivasyon. Sezon başında bazı şanssızlıklar yaşadık. Bazen yaşayabiliyoruz. Ben ve oyuncularım hazırız, motiveyiz. Son ligdeki maçı kazandığımız için ligde her şey bizim lehimize. Avrupa'da da çıkıp oynayacağız. Karşınızda bir rakip var, onların da planları var. Geçiş hücumlarını etkili yapan bir takım. Biz kalitemizi, konsantrasyonumuz ile birleştireceğiz. En büyük avantaj kendi sahamızda oynayacağız. Stadyuma girerken bile o havayı yaşıyoruz. Benim dönemimde oynadığımız iç saha maçlarında sadece bir iki tane motive olamadığımız maç vardır. Yarın bu motivasyonu en güçlü şekilde ortaya çıkaracağız.





Geçmişe değil geleceğe bakacağız. Yarın Elfsborg'u yenmeye çalışacağız. Rakipler değişiyor, kadrolar değişiyor. Bizim bir oyunumuz var, bu oyun dışında bir şey oynamıyoruz. Bu oyunu da yarın en etkili şekilde sahaya yansıtmaya çalışacağız.





"Formda olan sahada olacak"





Bizde yedek, ilk 11 oyuncusu diye bir şey yok. Daha iyi olan, formda olan, galibiyete taşıyacak olanlar sahada olacak. Bazen maçlara başladığımız 11 var, değiştirdiklerimiz var. Kulübede çok önemli oyuncular var, sokamıyorsunuz oyuna. Gençleri oyuna dahil edemiyoruz. Bizim için değerli oyuncular. Forma şansı gelince oynayacaklar. Maç maç değişiyor. Asıl hedef Galatasaray'ı şampiyonluğa ve Avrupa'da büyük başarılara taşımak. Bütün oyuncuları hazır tutacağız. Bazen doğal rotasyonlar oluyor; sakatlıklar, cezalar. Geçen ay 7 maç oynadık. 5. maçta değişiklik yapıp daha az oynayanları oynatacağız. Bu ayki programımız daha rahat. Aralıklarda dinlenebileceğiz. Yine değişiklikler yapacağız ama ilk başta en önemli şey kazanmamız gerek.





Günay Güvenç'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:





Burada benim bir misyonum var. Kendimi önemli bir figür olarak görüyorum. Hocam bana şans verirse sahada elimden geleni yapıyorum. Bu benim karakterimde var. Benim misyonum oynayıp para kazanmak değil, genç kalecilerimize yardımcı olmak, akımdaki arkadaşlığa katkı yapmak... Çalışmayı çok seviyorum.





"Zorlanıyorum bazen"





Yedek kalmak zorluyor. Geçmiş yıllarda hep oynayan bir kaleciydim. Zorlanıyorum bazen. Eşimle bile bu konuda tartışıyorum, oynamayı özlediğimi söylüyorum. Eşim de 'o kafadan çık, kendini hazır tut' diyor. Ben de hazır tutuyorum kendimi. Çok özlüyorum. Çok hırslı biriyim. Önümdeki ismin değerini de tüm Türkiye, tüm Avrupa biliyor. Benim burada görevim de Muslera'ya oldukça baskı yapmak.





"Osimhen neden golden sonra sana sarıldı?"





- Günay Güvenç: Yedek kulübesinde yan yana oturuyorduk. Osimhen ile çok konuşuyoruz, sorular soruyor. Bana Atatürk'ü sordu. İstiklal Marşı'nı bana sordu. Avrupa'da böyle bir şey yok. Taraftarların tezahüratlarını sordu. Çok açık biri. Buraya sadece zaman geçirmek için değil benimsemiş bir şekilde geldi. Bunu takıma hissettiriyor. Maça girdi, güzel gol attı. Bize doğru koşarken ben hocama sarılacak sandım.





- Okan Buruk: Ben de öyle sandım. Doğum günüm ya bana sarılacak sandım.





- Günay Güvenç: Hocaya bir çak yaptı, bana geldi sarıldı. Spontane gelişen bir şey oldu. Yedek kulübesinde benden güzel enerji aldı. Önceden konuşulan bir şey yoktu. Gerçekten güzel bir resim oldu.











