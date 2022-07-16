Spor Okan Buruktan Diagne ve Morutan açıklaması
TRANSFER

Okan Buruk'tan Diagne ve Morutan açıklaması

Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, Mbaye Diagne ve Olimpiu Morutan'un takımdan ayrılacağını açıkladı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Okan Buruktan Diagne ve Morutan açıklaması
Okan Buruk

Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk, Avusturya'nın Graz kentine bağlı Bad Waltersdorf kasabasında kamp yapan sarı-kırmızılı takımın, Çekya'nın Sigma Olomouc ekibini 2-0 yendiği hazırlık maçının ardından basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Buruk, geleceğe yatırım olarak transfer edilen Olimpiu Morutan'ın daha fazla şans bulabilmesi için kiralık olarak gönderileceğini ve Mbaye Diagne'nin kadroda düşünülmediğini söyledi.

Diagne'nin Fatih Karagümrük'ten gelen teklifle görüşmek üzere kamptan ayrılıp İstanbul'a döndüğünü de belirten Buruk, "Ayrılanlar oluyor. Kamp dönüşü de bu ayrılıklar devam edebilir. Diagne'ye bir teklif gelmişti. Elimizde üç santrfor vardı. Ona çok süre verememiştik. O teklifi değerlendirdi. Morutan da bizim önemli bir oyuncumuz, bir yatırımımız. Oynamaya ihtiyacı var. Bir sene başka bir yerde oynarsa belki Galatasaray'a güçlü bir şekilde dönecektir. Sivasspor'un bir ilgisi var." şeklinde konuştu.

Öte yandan Morutan'a Sivasspor'un haricinde yurt dışından da tekliflerin olduğu, son kararı oyuncunun vereceği bildirildi.

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