Okan Buruk'tan kritik Victor Osimhen açıklaması

Galatasaray, Trendyol Süper Lig 30. haftasında Gençlerbirliği ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.
Mücadele öncesi sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk, Ankara'ya götürülen ve sakatlığı nedeniyle kadroya alınmayan Victor Osimhen hakkında konuştu.
"Osimhen antrenmanların belli bölümlerini yaptı. Bu antrenmanlar sonrası bir yorgunluk oluştu. Bu hafta kadroda olmasını uygun görmedik. Bir sonraki kupa maçına bakabiliriz, kaç dakika oynayabilir. Fenerbahçe maçında tabii ki oynayabilecek."