Gençlerbirliği - Galatasaray maçı | CANLI SKOR - CANLI ANLATIM

18:55 18/04/2026, Cumartesi
Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray ile Gençlerbirliği takımları RAMS Park’ta karşılaştı. Bir pozisyonda Galatasaray oyuncusu Gabriel Sara (8) ile Gençlerbirliği oyuncusu Franco Tongya (70) mücadele etti.
Süper Lig'in 30. haftasında Galatasaray deplasmanda Ankara temsilcisi Gençlerbirliği'nin konuğu oluyor. Mücadele öncesi Galatasaray'ın ilk 11'i belli oldu. Sarı-kırmızılılarda Victor Osimhen maç kadrosunda yer almadı. Kritik mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında bu akşam deplasmanda Natura Dünyası Gençlerbirliği ile karşılaşıyor.

Süper Lig'de geride kalan 29 mücadelede 21 galibiyet alan sarı-kırmızılı ekip, 5 beraberlik, 3 yenilgi yaşadı. Galatasaray, topladığı 68 puanla en yakın takipçileri Fenerbahçe'nin 2, Trabzonspor'un 4 puan önünde liderlik koltuğunda oturuyor.

Başkent temsilcisi ise 29 müsabakada 6 galibiyet, 7 beraberlik, 16 yenilgi yaşadı. Kırmızı-siyahlı takım, topladığı 25 puanla küme düşme hattının 2 puan üstünde 15. sırada yer alıyor.

Gençlerbirliği - Galatasaray maçı 11'leri

Gençlerbirliği:
Velho, Thalisson, Goutas, Zuzek, Hanousek, Bashiru, Göktan, Oğulcan, Koita, Tongya, Niang.
Galatasaray:
Uğurcan, Sallai, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Sara, Torreira, Yunus, Sane, Barış, Icardi.



