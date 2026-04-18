Okan Buruk'tan maç sonu olay açıklama: 'Kazandığımıza sevinemedim'

Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 30. haftasında Gençlerbirliği deplasmanından 2-1 galibiyetle ayrılarak Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını 4’e çıkardı.

Karşılaşmanın ardından sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk mücadeleyi değerlendirdi.

Okan Buruk'un açıklamaları şu şekilde;

'Sizi özledik dedim'

"Gözlemci Halis hocayı gördüm. Sizi özledik dedim. Gerçekten iyi hakemleri özledik. Bunu her hafta farklı hocalar farklı başkanlar farklı oyuncular söylüyor. İyi hakem performanslarını çok özledik."

'Ben kulübeden görüyorum'

"Bitmiş maçı yeniden başlattılar ama 2-1 kazanmasını bildik. İlk yarı çok iyiydik. İkinci yarı çok erken bitmiş bir maç olacaktı. Sallai'ye gösterilen kartı ben kulübeden görüyorum, omuz omuza mücadeleyi onun görmeme şansı yok."

'Anlayamıyorum bu kadar!'

"Faul olmayan pozisyondan sarı kart. İyi oynayan oyuncumu çıkarmak zorunda kalıyorum. İkinci sarıyı gösterip atacak. Sezince çıkarıyorum. Oyuncular sadece oyuna odaklansın. Anlayamıyorum bu kadar!"

'Kazandığımıza sevinemedim'

"Hakem eğitmenleri var, hakemlere devamlı şans geliyor, genç hakemlere şans geliyor. Yanlış atama doğru atama çok tartışılır. Geçen sezona, bu sezona bakınca çok fazla yanlış atama var. Genç hakemlere destek olalım diyoruz, hata yapılabilir. Ben de yaptım çok fazla ama hata başka bir şey, yetenek başka bir şey. Maç sonunda kazandığımıza sevinmedim."

'Enteresan şeyler oluyor'

"Uğurcan'ın gördüğü kart... Adam yanlış baraj yaptırıyor. Uğurcan gösterince bunu sarı kart gösteriyor. Bu 3. golümüz iptal edilen. Boey'in attığı gol, adamı düşürüyorlar diyorlar ki adam ofsaytta. Düşürüyorlarsa penaltı. Kimse bunu konuşmuyor. Ofsayt mı değil mi bugün belli değil. Enteresan şeyler oluyor."



















