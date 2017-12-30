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Old Trafford'da korku dolu anlar: Lukaku bayıldı

Manchester United, Premier Lig'in 21. maç gününde Southampton'ı ağırladı. Kırmızı Şeytanlar'ın Belçikalı yıldızı Romelu Lukaku, ilk yarıda sakatlandı ve sevenlerini korkuttu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Manchester United'ın yıldızı Lukaku, Southampton maçında kısa süreli bilinç kaybı yaşadı.

Manchester United'ın yıldızı Lukaku, Southampton maçında kısa süreli bilinç kaybı yaşadı.

Mücadelenin ilk dakikalarında Wesley Hoedt ile hava topuna çıkan Lukaku, rakibiyle kafa kafaya çarpıştı. Golcü oyuncu bu mücadele sonrasında yerde kaldı.

Yerde kısa süreli olarak bilinç kaybı yaşayan yıldızın bayıldığı kaydedildi. Lukaku, saha içerisinde yapılan ilk müdahalelerin ardından hastaneye kaldırıldı.

Maç öncesinde konuşan Portekizli menajer Jose Mourinho, Lukaku'yu çok kullanması üzerine yöneltilen soruyu yanıtlamıştı. Başarılı çalıştırıcı şunları söylemişti;

  • "Lukaku'yu çok oynattığımın farkındayım ancak oynatmaya mecburum. Zlatan henüz fiziksel olarak üst düzey durumda değil. Mecburen oynatıyorum ancak onu dinlendirmek de istiyorum."
Bu yaz Manchester United'a transfer olan 24 yaşındaki yıldız, toplamda 29 maça çıktı.


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