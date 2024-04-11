Fenerbahçe, Konferans Ligi'nde zorlu Yunanistan deplasmanında sahaya çıkacak. Sarı lacivertliler çeyrek final ilk maçında Olympiakos'a konuk olacak.
Georgios Karaiskakis Stadı'ndaki maç TSİ 19.45'te başlayacak. Mücadeleyi İsviçreli hakem Sandro Scharer yönetecek. Karşılaşma EXXEN'den canlı yayınlanacak.
Olympiakos - Fenerbahçe maçının ilk 11'leri;
Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Çağlar, Becao, Oosterwolde, Zajc, Krunic, Szymanski, İrfan Can Kahveci, Tadic, Dzeko.
Olympiakos: Tzolakis, Rodinei, Retsos, Carmo, Ortega, Hezze, Chiquinho, Jovetic, Fortounis, Masouras, El Kaabi.
Fenerbahçe'de kart sınırında olan isimler kimler?
Oosterwolde ile Yunanistan'a götürülmeyen Djiku sarı kart cezası sınırında.
Olympiakos'ta 6 futbolcu kart sınırında bulunuyor
Teknik direktör Jose Luis Mendilibar'ın ekibinde tek eksik cezalı Daniel Podence. Ancak 6 futbolcu sarı kart ceza sınırında. Alexandropoulos, Retsos, Fortunis, Camara, Iborra ve Carmo kart görmeleri halinde rövanşta forma giyemeyecek.
Fenerbahçe, Olimpiakos'la 2021-22 sezonunda Avrupa ligi grubunda karşılaşmış, iki maçı da Yunan ekibi kazanmıştı.