|
Spor

Fenerbahçe'de hedef Avrupa Kupası rakip Olympiakos

Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi çeyrek final ilk maçında Yunanistan'ın Olympiakos takımıyla karşı karşıya gelecek. 19.45'te başlayacak olan mücadele EXXEN'den yayınlanacak. Maçın tüm detaylarına haberimizden ulaşabilirsiniz.

18:33 - 11/04/2024 Perşembe
Güncelleme: 19:46 - 11/04/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Fenerbahçeli futbolcular.
Fenerbahçeli futbolcular.

Fenerbahçe, Konferans Ligi'nde zorlu Yunanistan deplasmanında sahaya çıkacak. Sarı lacivertliler çeyrek final ilk maçında Olympiakos'a konuk olacak.


Olympiakos-Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Georgios Karaiskakis Stadı'ndaki maç TSİ 19.45'te başlayacak. Mücadeleyi İsviçreli hakem Sandro Scharer yönetecek. Karşılaşma EXXEN'den canlı yayınlanacak.


Olympiakos - Fenerbahçe maçının ilk 11'leri;

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Çağlar, Becao, Oosterwolde, Zajc, Krunic, Szymanski, İrfan Can Kahveci, Tadic, Dzeko.

Olympiakos: Tzolakis, Rodinei, Retsos, Carmo, Ortega, Hezze, Chiquinho, Jovetic, Fortounis, Masouras, El Kaabi.


Fenerbahçe'de kart sınırında olan isimler kimler?

Oosterwolde ile Yunanistan'a götürülmeyen Djiku sarı kart cezası sınırında.

Olympiakos'ta 6 futbolcu kart sınırında bulunuyor

Teknik direktör Jose Luis Mendilibar'ın ekibinde tek eksik cezalı Daniel Podence. Ancak 6 futbolcu sarı kart ceza sınırında. Alexandropoulos, Retsos, Fortunis, Camara, Iborra ve Carmo kart görmeleri halinde rövanşta forma giyemeyecek.

Yarı finale çıkacak takım 18 Nisan'da Kadıköy'de belli olacak. Eşleşmenin kazananı, final için Aston Villa - Lille çeyrek finalinin galibiyle karşılaşacak.

Fenerbahçe, Olimpiakos'la 2021-22 sezonunda Avrupa ligi grubunda karşılaşmış, iki maçı da Yunan ekibi kazanmıştı.


OLYMPİAKOS - FENERBAHÇE CANLI SKOR

#Fenerbahçe
#Konferans Ligi
#Olympiakos
2 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
2024 Bursluluk Sınavı ne zaman, hangi tarihte yapılacak? İOKBS sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak?