Spor Olympique Lyon Antalyaspordan Doğukan Siniki transfer etmek istiyor
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Olympique Lyon Antalyaspor'dan Doğukan Sinik'i transfer etmek istiyor

Antalyaspor'un genç yıldızı Doğukan Sinik'e teklif yağıyor. 23 yaşındaki kanat oyuncusu için Fenerbahçe'nin yanı sıra Fransa Ligue 1 ekiplerinden Olympique Lyon da devreye girdi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Olympique Lyon Antalyasporlu Doğukan Sinik için devreye girdi
Transfermarkt verilerine göre Doğukan Sinik'in güncel piyasa değeri 4 milyon euro.

Antalyaspor'un 23 yaşındaki milli oyuncusu Doğukan Sinik, gösterdiği başarılı performansın ardından Avrupa'dan teklifler alıyor. Türkiye'den Fenerbahçe'nin de istediği Sinik için Fransa Ligue 1 takımlarından Olympique Lyon da devreye girdi.

Antalyaspor Doğukan Sinik'in bonservis bedelini belirledi

Genç oyuncu için nabız yoklayan Lyon, bu transferi bitirmek için görüşmelere devam edecek. Antalyaspor Yönetimi, Doğukan Sinik için 6 milyon euro bonservis bedeli beklerken, bu rakamın 4-5 milyon euro seviyesine de inebileceği öğrenildi.

  • Antalyaspor altyapısından çıkan Doğukan Sinik, bu sezon 35 karşılaşmada, 3 gol ve 7 asistle oynadı. 23 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi 2024 yılında sona erecek.

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