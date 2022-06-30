Olympique Lyon Antalyaspor'dan Doğukan Sinik'i transfer etmek istiyor

Antalyaspor'un 23 yaşındaki milli oyuncusu Doğukan Sinik, gösterdiği başarılı performansın ardından Avrupa'dan teklifler alıyor. Türkiye'den Fenerbahçe'nin de istediği Sinik için Fransa Ligue 1 takımlarından Olympique Lyon da devreye girdi.
Antalyaspor Doğukan Sinik'in bonservis bedelini belirledi
Genç oyuncu için nabız yoklayan Lyon, bu transferi bitirmek için görüşmelere devam edecek. Antalyaspor Yönetimi, Doğukan Sinik için 6 milyon euro bonservis bedeli beklerken, bu rakamın 4-5 milyon euro seviyesine de inebileceği öğrenildi.
- Antalyaspor altyapısından çıkan Doğukan Sinik, bu sezon 35 karşılaşmada, 3 gol ve 7 asistle oynadı. 23 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi 2024 yılında sona erecek.
Fenerbahçe, Antalyaspor'a Bünyamin Balcı ve Doğukan Sinik için 5 milyon euro bonservis + takasta oyuncu teklif etti.
Fenerbahçe, Antalyaspor'a Bünyamin Balcı ve Doğukan Sinik için 5 milyon euro bonservis + takasta oyuncu teklif etti.— SPOR (@yenisafakspor) June 27, 2022