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Olympique Lyon'un yeni hocası Paulo Fonseca oldu

Olympique Lyon'un yeni hocası Paulo Fonseca oldu

17:2331/01/2025, Cuma
AA
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Paulo Fonseca son olarak Milan'ı çalıştırmıştı.
Paulo Fonseca son olarak Milan'ı çalıştırmıştı.

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Olympique Lyon'un yeni hocası belli oldu. Kulüp, teknik direktörlük görevine Portekizli Paulo Fonseca'yı getirdiğini duyurdu.

Fransa 1. Futbol Ligi (Ligue 1) ekiplerinden Olympique Lyon, teknik direktörlük görevine Portekizli Paulo Fonseca'yı getirdi. Kulüpten yapılan açıklamada, "Olympique Lyon, Paulo Fonseca'nın 30 Haziran 2027'ye kadar takımının teknik direktörü olarak atandığını duyurmaktan mutluluk duyar." denildi.


51 yaşındaki teknik adam, son olarak geçen yıl İtalya Serie A ekibi Milan'ın başında görev yapmış ve 24 maçta 1,75 puan ortalaması yakalamıştı.





#Olympique Lyon
#Paulo Fonseca
#Fransa Ligue 1

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