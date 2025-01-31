Olympique Lyon'un yeni hocası Paulo Fonseca oldu

Fransa 1. Futbol Ligi (Ligue 1) ekiplerinden Olympique Lyon, teknik direktörlük görevine Portekizli Paulo Fonseca'yı getirdi. Kulüpten yapılan açıklamada, "Olympique Lyon, Paulo Fonseca'nın 30 Haziran 2027'ye kadar takımının teknik direktörü olarak atandığını duyurmaktan mutluluk duyar." denildi.