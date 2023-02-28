|
Reklam
Reklam
Spor

Omuz omuza destek kampanyası için spor camiası bir araya geliyor

Spor dünyasını bir araya getiren ve gelirin depremlerden etkilenenlerin barınma ihtiyacı için kullanılacağı "Omuz Omuza" yardım kampanyası için spor camiası biraraya geliyor. Omuz Omuza bağış kampanyası 1 Mart canlı yayını saat kaçta ve hangi kanalda?

20:30 . 28/02/2023 Salı
Yeni Şafak
Omuz omuza destek kampanyası

Omuz omuza destek kampanyası

TFF 1 Mart'ta futbol camiasını bir araya getiriyor. Kahramanmaraş merkezli depremin ardından yardım kampanyaları sürerken, futbol camiası da ortak canlı yayında bir araya gelecek.. Peki, TFF futbol camiası bağış yayını ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? Omuz Omuza bağış kampanyası

Omuz Omuza bağış kampanyası 1 Mart canlı yayını saat kaçta ve hangi kanalda?

Yapılan açıklamaya göre, 1 Mart Çarşamba günü BeIN Sports stüdyolarında gerçekleştirilecek etkinlik, spor kanallarından ortak yayımlanacak. Tüm spor kanallarında yayınlanacak olan kampanya 1 Mart Çarşamba günü saat 20:00'de canlı yayınlanacak ve 01.00'a kadar devam edecek. Spor dünyasından önemli isimlerden de destek mesajları geliyor.

Spor camiası destek verdi

Türkiye'yi sarsan büyük deprem felaketleri sonrası; Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı paydaşlığında organize edilen ve yarın beIN Sports, TRT Spor, Tivibu Spor, A Spor ve TV 8,5'un ortak canlı yayınıyla başlayacak olan 'Omuz Omuza' kampanyasına futbolculardan destek geldi. Galatasaraylı Barış Alper Yılmaz, Kaan Ayhan, Kazımcan Karataş, Kerem Aktürkoğlu, Yunus Akgün; Fenerbahçeli Altay Bayındır, Attila Szalai, Serdar Aziz; Beşiktaşlı Alexandru Maxim, Atiba Hutchinson, Rachid Ghezzal, Tayyip Talha Sanuç; Trabzonsporlu Abdülkadir Ömür, Uğurcan Çakır, Stefano Denswil ve Manolis Siopis'in yanı sıra birçok Anadolu kulübünün futbolcuları, video mesaj göndererek kampanyaya destek verdi.



#Omuz omuza yardım kampanyası
#deprem
#yardım
18 dakika önce
default-profile-img
Omuz omuza destek kampanyası için spor camiası bir araya geliyor
Kurum: İstanbul'da 1,5 milyon riskli konutu 2 rezerv alana taşıyacağız
Yapay zeka ile tasarlanmış ilk Kovid-19 ilacının klinik denemeleri başladı
Güvenlik güçlerini hedef alan Prof. Ahmet Ercan gözaltına alındı
Deprem bölgesinde toplanan ÖSYM'den yeni karar: Ek başvuru ücreti alınmayacak
Ghezzal'dan Beşiktaş taraftarına mesaj: Bu sene bizler için zor geçiyor
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.