Şaşırtan karar: 26 yaşında milli takımı bıraktı

İtalya Serie A'da Inter forması giyen 26 yaşındaki file bekçisi Andre Onana, Kamerun Milli Takımı'nı bıraktığını duyurdu.

Sosyal medyadan paylaşımda bulunan Onana, "Kamerun Milli Takımı ile hikayem sona erdi. Oyuncular gelir ve gider, isimler geçicidir ama Kamerun herhangi bir kişi veya oyuncudan önce gelir. Kamerun sevgisi ebedidir. Ayrıca milli takıma ve zor zamanlarda dahi bizi her zaman destekleyen halkımıza sevgim sonsuzdur. Hislerim asla değişmeyecek" ifadelerini kullandı.

❤️🇨🇲 pic.twitter.com/yclau0Kf4M — Andre Onana (@AndreyOnana) December 23, 2022

Teknik direktör Song ile tartışmıştı

Onana, Dünya Kupası'nda İsviçre'ye 1-0 yenildikleri G Grubu ilk maçında 90 dakika forma giymişti. Bu karşılaşmadan sonra Onana'nın teknik direktör Song ile oyun tarzı konusunda anlaşmazlık yaşadığı basına yansımıştı. İkili arasında çıkan tartışmanın ardından 26 yaşındaki oyuncu kampı terk etmişti. Song, kalan maçlarda kaleyi Devis Epassy'ye emanet etmişti.

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Barcelona altyapısında yetişen ve Ajax'ta gösterdiği performansın ardından bu yıl Inter'e transfer olan Onana, milli takımda 34 maça çıkmıştı.

Song ve Onana