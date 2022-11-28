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Kamerun'da Onana problemi: Kamptan ayrıldı

Kamerun Milli Takımı'nın kalecisi Andre Onana, teknik direktör Rigobert Song ile tartışmasının ardından milli takım kampından ayrıldı. Peki Onana neden Kamerun Teknik Direktörü Song ile tartıştı? Onana neden Dünya Kupası devam ederken Kamerun kampından ayrıldı? Detayları haberimizde bulabilirsiniz.

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Haber Merkezi AA
Onana neden Kamerun Teknik Direktörü Song ile tartıştı? Neden kamptan ayrıldı?
Song ve Onana

Kamerun Milli Takımı'nda Andre Onana ile Rigobert Song arasında tartışma yaşandı. Daha sonra tecrübeli kaleci kadro dışı bırakılırken, kamptan da ayrıldı.

Onana neden Kamerun Teknik Direktörü Song ile tartıştı?

Kariyerinde bir dönem Galatasaray'da da oynayan teknik direktör Song'un kaleci Onana'dan oyun tarzını değiştirmesi ve "daha klasik" bir performans sergilemesini istediği, ikilinin arasında çıkan tartışmanın ardından 26 yaşındaki oyuncunun kampı terk ettiği basına yansıdı.

Song, G Grubu'nda Sırbistan ile oynadıkları ikinci maçta kaleyi Devis Epassy Mboka'ya emanet etti. Onana, İsviçre'ye 1-0 yenildikleri gruptaki ilk maçta 90 dakika forma giymişti.

Daha önce ceza almıştı

Ajax'ta oynadığı dönemde yasaklı madde kullandığı gerekçesiyle ceza alan Onana, bu yaz transfer olduğu Inter'de teknik direktör Simone Inzaghi'nin güvenini kazanarak ekim ayından bu yana İtalyan ekibinin kalesini Samir Handanovic'den aldı.

  • Kamerun, gruptaki son maçında cuma günü Brezilya ile karşılaşacak.

Kamerun-Sırbistan: 3-3
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