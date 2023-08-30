Onana'ya Cadiz ilgisi

Jean Onana
Beşiktaş'ta gelenler kadar gidecekler de gündemi meşgul ediyor. Sezon başında transfer edilen genç orta saha oyuncusu Jean Onana'nın performansının yeterli görülmemesi sonrası, yönetimin gelen teklifleri değerlendirme kararı aldığı gündeme geldi.
İspanyol basınında yer alan habere göre; La Liga ekiplerinden Cadiz. Beşiktaş'ın Lens'ten transfer ettiği Kamerunlu orta saha oyuncusuna talip oldu. Haberde, Cadiz'in Onana'yı kiralamak için Beşiktaş ile görüşmelerde bulunduğu kaydedildi.
Cadiz geçtiğimiz günlerde Trabzonspor'un Uruguaylı forveti Maxi Gomez'i de kiralık olarak kadrosuna katmıştı.
Beşiktaş'ın sezon başında 4 milyon Euro karşılığında Lens'ten transfer ettiği 23 yaşındaki Onana, siyah-beyazlı formayla çıktığı 6 maçta 1 asist kaydetti.
Başkan Ahmet Nur Cebi ise Onana için camiadan sabır istedi.