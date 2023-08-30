Onana'ya Cadiz ilgisi

Beşiktaş'ta gelenler kadar gidecekler de gündemi meşgul ediyor. Sezon başında transfer edilen genç orta saha oyuncusu Jean Onana'nın performansının yeterli görülmemesi sonrası, yönetimin gelen teklifleri değerlendirme kararı aldığı gündeme geldi.

İspanyol basınında yer alan habere göre; La Liga ekiplerinden Cadiz. Beşiktaş'ın Lens'ten transfer ettiği Kamerunlu orta saha oyuncusuna talip oldu. Haberde, Cadiz'in Onana'yı kiralamak için Beşiktaş ile görüşmelerde bulunduğu kaydedildi.