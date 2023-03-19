Orhan Ak devam edebilir

Trabzonspor'da başkan adayı Ertuğrul Doğan, bir yandan yeni yönetim kurulu listesi için çalışmalarını sürdürürken, diğer yandan da yeni teknik direktör arayışlarına girdi.





İstanbulspor'da gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken ve takımının ligde kalma umutlarını yeşerten Fatih Tekke'nin ismi ilk aday olarak öne çıkıyor.





Diğer yandan takımın başında bulunan yardımcı antrenör Orhan Ak'ın sezon sonuna kadar kalabileceği de konuşuluyor.

















Milli ara fırsat olacak





Gaziantep FK'nın ligden çekilmesi nedeniyle bu hafta sahaya çıkmayan Trabzonspor, milli maç arasının da girmesiyle iki haftada eksiklerini giderme şansı bulacak. Başkanlık seçiminin yanı sıra yeni teknik direktörün netleşmesinin beklendiği bu ara, sakatların iyileşmesi için de fırsat olacak.





Son Adana Demirspor galibiyetiyle rahat bir nefes alan Trabzonspor, maçsız iki haftalık sürede belirsizlikleri giderme fırsatı yakaladı. Ümraniyespor yenilgisi sonrası teknik direktör Abdullah Avcı görevi bırakmış, yardımcı ekibi ise Trabzon'da kalmıştı. Yeni yönetim işbaşı yapana kadar takımı yönetmesi istenen yardımcı antrenör Orhan Ak, ilk sınavında Adana Demirspor karşısında farklı kazanarak kötü gidişe 'dur' dedi.





Gaziantep FK'nın Süper Lig'den çekilmesi nedeniyle bu hafta hükmen galip gelen Trabzonspor, 20 Mart'ta başlayacak milli maç arası nedeniyle de üst üste 2 hafta dinlenme fırsatı bulacak.





İzin yarın sona eriyor





25-26 Mart tarihlerinde başkanlık seçimine gidecek olan Trabzonspor'da hem yönetim hem de teknik direktör konusundaki belirsizliklerin, maçsız geçecek 2 haftanın ardından sona ermesi bekleniyor.





Adana Demirspor maçı sonrası takıma 1 hafta izin verilirken, futbolcular yarından itibaren Orhan Ak yönetiminde yeniden topbaşı yapacak. Hem sakatların iyileşmesi, hem de yönetim ve teknik heyetteki belirsizliklerin sona ermesiyle yeni bir periyoda başlayacak olan bordo-mavililer, 27'nci haftada sahasında Kayserispor'u konuk edecek.















