Orkun Kökçü Hollanda'da yılın futbolcusu seçildi

Orkun Kökçü'nün takımı Feyenoord bu yıl Hollanda'da şampiyonluğa ulaştı
Eredivisie'de kaptanlığını yaptığı Feyenoord ile şampiyonluk sevinci yaşayan Orkun Kökçü, emeğinin karşılığını almaya devam ediyor.
Milli oyuncu, takımıyla gösterdiği başarılı performansla Hollanda'da yılın futbolcusu ödülüne layık görüldü.
Hollanda'da yılın futbolcusu ödülü verilirken, oyuncuların maçlardaki performanslarına göre verilen puanların ortalaması alınarak sıralama belirleniyor.
22 yaşındaki yıldız, bu sezon Feyenoord formasıyla çıktığı 46 maçta 12 gol, 5 asistlik bir performans sergileyerek takımının şampiyonluğunda büyük rol oynadı.