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Spor

Orkun Kökçü Hollanda'da yılın futbolcusu seçildi

Hollanda Ligi ekiplerinden Feyenoord'la şampiyonluk sevinci yaşayan Orkun Kökçü büyük bir ödüle layık görüldü. Milli oyuncu, Hollanda'da yılın futbolcusu seçildi.

21:04 . 29/05/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Orkun Kökçü'nün takımı Feyenoord bu yıl Hollanda'da şampiyonluğa ulaştı

Orkun Kökçü'nün takımı Feyenoord bu yıl Hollanda'da şampiyonluğa ulaştı

Eredivisie'de kaptanlığını yaptığı Feyenoord ile şampiyonluk sevinci yaşayan Orkun Kökçü, emeğinin karşılığını almaya devam ediyor.


Milli oyuncu, takımıyla gösterdiği başarılı performansla Hollanda'da yılın futbolcusu ödülüne layık görüldü.


Hollanda'da yılın futbolcusu ödülü verilirken, oyuncuların maçlardaki performanslarına göre verilen puanların ortalaması alınarak sıralama belirleniyor.


22 yaşındaki yıldız, bu sezon Feyenoord formasıyla çıktığı 46 maçta 12 gol, 5 asistlik bir performans sergileyerek takımının şampiyonluğunda büyük rol oynadı.




#Feyenoord
#Orkun Kökçü
#Hollanda Eredivisie
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