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Spor Orkun Kökçü performansıyla dikkat çekiyor Feyenoordu sırtladı
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Orkun Kökçü performansıyla dikkat çekiyor: Feyenoord'u sırtladı

Orkun Kökçü, sergilediği performans ile dikkat çekmeye devam ediyor. Milli oyuncu, Hollanda Ligi’nde bu hafta oynanan Heracles karşılaşmasında takımının ilk golünü attı.

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Haber Merkezi İHA
Orkun Kökçü performansıyla dikkat çekiyor: Feyenoordu sırtladı
Transfermarkt verilerine göre Orkun Kökçü'nün güncel piyasa değeri 17 milyon euro.

Hollanda 1. Lig ekiplerinden Feyenoord forması giyen Orkun Kökçü, ligde bu hafta oynanan Heracles karşılaşmasında ilk 11’de sahaya çıktı ve 76 dakika görev aldı.

Müsabakanın 76. dakikasında yerini Jorrit Hendrix’e bırakan milli oyuncu, sergilediği futbolla göz doldururken, takımının da ilk golünü kaydetti.

Bu sezon ligde 7 gol ve 8 asist ile oynuyor

U21 klasmanından itibaren Türkiye Milli Takımı’nın formasını giyen Orkun, bu sezon Feyenoord forması ile ligde 28 maça çıktı. Söz konusu maçlarda rakip fileleri 7 kez havalandıran Kökçü, 8 de asist yaparak takımı adına 15 gole direkt katkı sağladı.

  • Öte yandan Feyenoord ile bu sezon 8 kez de UEFA Avrupa Konferans Ligi maçına çıkan orta saha oyuncusu, geçtiğimiz hafta Slavia Prag ile 3-3 berabere kaldıkları maçta takımının 3. golünü kaydederek, bu sezon Avrupa’daki 2. golünü atmış oldu.
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