Orkun Kökçü performansıyla dikkat çekiyor: Feyenoord'u sırtladı

Hollanda 1. Lig ekiplerinden Feyenoord forması giyen Orkun Kökçü, ligde bu hafta oynanan Heracles karşılaşmasında ilk 11’de sahaya çıktı ve 76 dakika görev aldı.
Müsabakanın 76. dakikasında yerini Jorrit Hendrix’e bırakan milli oyuncu, sergilediği futbolla göz doldururken, takımının da ilk golünü kaydetti.
Bu sezon ligde 7 gol ve 8 asist ile oynuyor
U21 klasmanından itibaren Türkiye Milli Takımı’nın formasını giyen Orkun, bu sezon Feyenoord forması ile ligde 28 maça çıktı. Söz konusu maçlarda rakip fileleri 7 kez havalandıran Kökçü, 8 de asist yaparak takımı adına 15 gole direkt katkı sağladı.
- Öte yandan Feyenoord ile bu sezon 8 kez de UEFA Avrupa Konferans Ligi maçına çıkan orta saha oyuncusu, geçtiğimiz hafta Slavia Prag ile 3-3 berabere kaldıkları maçta takımının 3. golünü kaydederek, bu sezon Avrupa’daki 2. golünü atmış oldu.
Orkun Kökçü, klasını konuşturuyor...pic.twitter.com/kw4iG1ZJ3k
Orkun Kökçü, klasını konuşturuyor...pic.twitter.com/kw4iG1ZJ3k— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) February 22, 2022