Orkun Kökçü ve takım arkadaşları iftar organizasyonu düzenledi

Feyenoord’un stadı De Kuip’te gerçekleştirilen ve kulübün de destek olduğu yemekte 100’e yakın Rotterdamlı vatandaş ağırlandı. Organizsyonun ardından Hollanda ekibinin resmi internet sitesine konuşan Orkun Kökçü, "Fikir iki hafta önce Oussama ve Mohamed’in aklına geldi. Kulüp bunu hemen benimsedi ve çok hızlı bir şekilde ayarladı. Her şey çok iyi görünüyor" ifadelerini kullandı.