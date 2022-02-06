Orkun Kökçü'den çok şık gol: Feyenoord'u öne geçirdi

Hollanda Ligi'nin 21. haftasında milli oyuncumuz Orkun Kökçü'nün formasını giydiği Feyenoord, ligin son sıralarındaki Sparta Rotterdam ile karşı karşıya geldi.
Orkun'dan şık gol
Mücadelenin henüz başında Orkun Kökçü attığı şık golle takımını 1-0 öne geçirdi. Rakibinden seken topu ceza sahası dışında kontrol eden milli oyuncu, çok şık bir hareketle topu rakip oyuncudan kurtardı.
Yerden düzgün bir vuruş yapan Orkun, 4. dakikada attığı golle Feyenoord'u, Sparta Rotterdam karşısında öne geçirdi. Milli oyuncu bu sezon ligde oynadığı 21. maçta, 4. golünü attı. Aynı zamanda Orkun Kökçü'nün 6 asisti bulunuyor.
Orkun Kökçü'nün attığı gol;
Orkun Kokcu formunu surduruyor🔥⚽️
Attigi golle 4. dakikada takimini one geciriyor. pic.twitter.com/t7DJX4lgoF
Orkun Kokcu formunu surduruyor🔥⚽️