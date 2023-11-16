Orta saha için düğmeye basıldı

Breivik & Ndidi
Ara transfer dönemi için çalışmalara şimdiden başlayan Galatasaray'ın öncelik verdiği bölgelerden birisi olarak orta saha dikkat çekiyor.
Lucas Torreira'nın orta sahadaki partnerini henüz belirleyemeyen sarı-kırmızılı takım, Sergio Oliveira ve Tanguy Ndombele'den istediği verimi alamadı. Bu sebeple transfere yönelen Galatasaray'ın gündemine Molde'den Emil Breivik ve Leicester City'den Ndidi geldi.
İki oyuncunun da Galatasaray'da oynamaya sıcak baktığı ve ilerleyen günlerde kulüpleriyle resmi temasların başlayacağı öğrenildi.