Osayi Samuel grafitisi silindi

Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Trabzonspor ile karşılaştı. Mücadeleyi sarı lacivertli takım 3-2 kazandı. Karşılaşma sonrasında sahaya giren taraftarlar ile Fenerbahçeli futbolcular arasında fiziki tartışma yaşandı.
Bu anlardan birisinde, Fenerbahçeli oyuncu Osayi Samuel, sahaya giren ve kendilerine doğru saldıran taraftara, yerde yumruk atmaya çalıştı. Yaşananlardan sonra bazı sarı lacivertli taraftarlar, bu anın görüntüsünü Kadıköy'de bir duvara grafiti olarak yaptı.
Daha sonra bu grafiti Kadıköy Belediyesi'nin görevlileri tarafından temizlendi.