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Spor

Osayi Samuel grafitisi silindi

Süper Lig'in 30. haftasında oynanan Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrasında yaşananlar gündem olmaya devam ediyor. Sarı lacivertli taraftarların, Kadıköy'de bir duvara yaptıkları Osayi Samuel'in sahaya giren taraftarı yumrukladığı grafiti, görevliler tarafından silindi.

Haber Merkezi
16:24 - 19/03/2024 Salı
Güncelleme: 16:39 - 19/03/2024 Salı
Yeni Şafak
Osayi Samuel grafitisi silindi
Osayi Samuel grafitisi silindi

Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Trabzonspor ile karşılaştı. Mücadeleyi sarı lacivertli takım 3-2 kazandı. Karşılaşma sonrasında sahaya giren taraftarlar ile Fenerbahçeli futbolcular arasında fiziki tartışma yaşandı.


Bu anlardan birisinde, Fenerbahçeli oyuncu Osayi Samuel, sahaya giren ve kendilerine doğru saldıran taraftara, yerde yumruk atmaya çalıştı. Yaşananlardan sonra bazı sarı lacivertli taraftarlar, bu anın görüntüsünü Kadıköy'de bir duvara grafiti olarak yaptı.


Daha sonra bu grafiti Kadıköy Belediyesi'nin görevlileri tarafından temizlendi.



#fenerbahçe
#osayi samuel
#trabzonspor
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