Osayi Samuel grafitisi silindi

Bu anlardan birisinde, Fenerbahçeli oyuncu Osayi Samuel, sahaya giren ve kendilerine doğru saldıran taraftara, yerde yumruk atmaya çalıştı. Yaşananlardan sonra bazı sarı lacivertli taraftarlar, bu anın görüntüsünü Kadıköy'de bir duvara grafiti olarak yaptı.