Maç öncesi verdiği röportajda Nijeryalı oyuncuya değinen teknik direktör İsmail Kartal, "Osayi-Samuel'in gribal bir durumu var, o yüzden onu kadrodan çıkardık. Birkaç oyuncumuzda daha var. Sağlık ekibimiz mücadele ediyor bu durumla" ifadelerini kullandı.