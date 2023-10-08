İsmail Kartal - Osayi Samuel
Süper Lig'in 8. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe, deplasmanda Kasımpaşa ile karşı karşıya geliyor. Sarı-lacivertlilerde Osayi - Samuel maç kadrosunda bulunmuyor.
Maç öncesi verdiği röportajda Nijeryalı oyuncuya değinen teknik direktör İsmail Kartal, "Osayi-Samuel'in gribal bir durumu var, o yüzden onu kadrodan çıkardık. Birkaç oyuncumuzda daha var. Sağlık ekibimiz mücadele ediyor bu durumla" ifadelerini kullandı.
Osayi Samuel, bu sezon toplam 12 maça çıkıp 1 gol atıp 3 asistlik performans sergiledi.