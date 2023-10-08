|
Spor

Osayi Samuel kadroda yok

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Nijeryalı sağ bek Osayi Samuel'in hastalığından dolayı kadroya alınmadığını açıkladı.

18:20 . 8/10/2023 Pazar
Yeni Şafak
İsmail Kartal - Osayi Samuel

İsmail Kartal - Osayi Samuel

Süper Lig'in 8. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe, deplasmanda Kasımpaşa ile karşı karşıya geliyor. Sarı-lacivertlilerde Osayi - Samuel maç kadrosunda bulunmuyor.


Maç öncesi verdiği röportajda Nijeryalı oyuncuya değinen teknik direktör İsmail Kartal, "Osayi-Samuel'in gribal bir durumu var, o yüzden onu kadrodan çıkardık. Birkaç oyuncumuzda daha var. Sağlık ekibimiz mücadele ediyor bu durumla" ifadelerini kullandı.


Osayi Samuel, bu sezon toplam 12 maça çıkıp 1 gol atıp 3 asistlik performans sergiledi.






#Osayi Samuel
#Fenerbahçe
#Kasımpaşa
#İsmail Kartal
32 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Beşiktaş-İstanbulspor maçında taraftar ilk beş dakika boyunca sessiz kaldı | ÖZET