Oyuna girdikten 15 saniye sonra gol attı

Trabzonspor'un Süper Lig'in 17. haftasında Giresunspor'u ağırladığı maçta sahalarda ender gelişen bir olay yaşandı. Trabzonspor'un genç yıldızı Doğucan Haspolat oyuna girdikten 15 saniye sonra takımının üçüncü golünü attı.
Genç isim siftah yaptı
Genç yıldız adayı Giresunspor'a attığı golle bordo-mavili forma altında ilk golünü atmış oldu. Genç isim geçen yıl Kasımpaşa'da 1 gol 1 asistle oynamıştı.
Trabzonspor'da Doğucan, oyuna girdikten 15 saniye sonra golünü attı ve farkı üçe çıkardı!
Trabzonspor'da Doğucan, oyuna girdikten 15 saniye sonra golünü attı ve farkı üçe çıkardı!— SPOR (@yenisafakspor) January 5, 2023
41 - Doğucan Haspolat, bu sezon bir Süper Lig maçında oyuna girdikten sonra en kısa sürede gol atan iki oyuncudan biri oldu (41 saniye; Jese). Yıldırım. pic.twitter.com/sHxdEWXHxq
41 - Doğucan Haspolat, bu sezon bir Süper Lig maçında oyuna girdikten sonra en kısa sürede gol atan iki oyuncudan biri oldu (41 saniye; Jese). Yıldırım. pic.twitter.com/sHxdEWXHxq— OptaCan (@OptaCan) January 5, 2023