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Oyuna girdikten 15 saniye sonra gol attı

Trabzonspor'un sezon başında Kasımpaşa'dan transfer ettiği genç yıldız adayı Doğucan Haspolat, Giresunspor maçında oyuna girdikten 15 saniye sonra gol attı. Genç isim Trabzonspor formasıyla ilk golünü attı. Detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Oyuna girdikten 15 saniye sonra gol attı
Doğucan Haspolat attığı golden sonra böyle sevindi

Trabzonspor'un Süper Lig'in 17. haftasında Giresunspor'u ağırladığı maçta sahalarda ender gelişen bir olay yaşandı. Trabzonspor'un genç yıldızı Doğucan Haspolat oyuna girdikten 15 saniye sonra takımının üçüncü golünü attı.

Genç isim siftah yaptı

Genç yıldız adayı Giresunspor'a attığı golle bordo-mavili forma altında ilk golünü atmış oldu. Genç isim geçen yıl Kasımpaşa'da 1 gol 1 asistle oynamıştı.
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