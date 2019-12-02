Ozan Kabak Bundesliga'da haftanın 11'inde yer aldı

Kicker dergisi, Schalke 04'ün sahasında Union Berlin'i 2-1 yendiği karşılaşmada takımının ilk golünü hazırlayan Ozan Kabak'ı haftanın 11'ine seçmesinin yanında, "maçın oyuncusu" olarak da gösterdi.
Benito Raman'ın Schalke 04'ü 1-0 öne geçiren golünün Ozan Kabak tarafından hazırlanışı, dergide "iyi düşünülmüş" ve "muhteşem" olarak nitelendirildi.
Genç oyuncu hakkında övgüyle bahsedilen değerlendirilmede, Ozan Kabak'ın performansıyla Union Berlin'in 2-1 öne geçmesini de engellediği kaydedildi.
- Milli futbolcu, Schalke 04-Union Berlin maçında 90 dakikada forma giymişti.
📌Schalke 04 forması giyen A Milli futbolcumuz Ozan Kabak, Kicker tarafından haftanın en iyi 11'ine seçildi. Ozan aynı zaman da Almanya'da haftanın futbolcusu da oldu. pic.twitter.com/prt5E5Vauh
📌Schalke 04 forması giyen A Milli futbolcumuz Ozan Kabak, Kicker tarafından haftanın en iyi 11'ine seçildi. Ozan aynı zaman da Almanya'da haftanın futbolcusu da oldu. pic.twitter.com/prt5E5Vauh— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) December 2, 2019
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