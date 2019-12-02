BUNDESLİGA

Ozan Kabak Bundesliga'da haftanın 11'inde yer aldı

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Schalke 04'te forma giyen milli futbolcu Ozan Kabak, 13. haftada Union Berlin'e karşı oynanan maçta gösterdiği başarılı performans nedeniyle Kicker dergisi tarafından en iyi 11'e seçildi.

Haber Merkezi AA
Schalke 04'ün sahasında Union Berlin'i 2-1 yendiği karşılaşmada Ozan Kabak 1 asist yaptı.

Schalke 04'ün sahasında Union Berlin'i 2-1 yendiği karşılaşmada Ozan Kabak 1 asist yaptı.

Kicker dergisi, Schalke 04'ün sahasında Union Berlin'i 2-1 yendiği karşılaşmada takımının ilk golünü hazırlayan Ozan Kabak'ı haftanın 11'ine seçmesinin yanında, "maçın oyuncusu" olarak da gösterdi.

Benito Raman'ın Schalke 04'ü 1-0 öne geçiren golünün Ozan Kabak tarafından hazırlanışı, dergide "iyi düşünülmüş" ve "muhteşem" olarak nitelendirildi.

Genç oyuncu hakkında övgüyle bahsedilen değerlendirilmede, Ozan Kabak'ın performansıyla Union Berlin'in 2-1 öne geçmesini de engellediği kaydedildi.

  • Milli futbolcu, Schalke 04-Union Berlin maçında 90 dakikada forma giymişti.

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