Ozan Tufan'dan Yeni Şafak'a özel açıklamalar: İhtiyaç halinde savunmada da oynarım

Transferin en hareketli kulübü Trabzonspor'un sürpriz bir şekilde Hull City'den kadrosuna kattığı Ozan Tufan, transfer sürecini ve bordo-mavili takımla geçirdiği Macaristan kampını değerlendirdi.





Sezon başı kampı olmasına rağmen Macaristan'da 14 gün boyunca yoğun bir kamp dönemi geçirdiklerine dikkat çeken 29 yaşındaki futbolcu, "Yoğun fakat çok güzel bir kamp dönemi gerçekleştirdik. Takım arkadaşlarımız ile kaynaştık ve güzel bir ekip oluşturduk. Onların arasında olmaktan mutluluk duyuyorum. Taktiksel ve oyun sistemi içerisinde çok beğendiğim çok güvendiğim Abdullah Avcı'nın sistemine ve taktiğine inandığım için ve Trabzonspor'un bir hedefi olduğu için kabul ederek geldim" ifadelerini kullandı.





"HER MEVKİDE OYNARIM"





İlk hazırlık maçında Szeged'e karşı orta sahada görev yapan ve başarılı bir performans sergileyen Ozan Tufan, Zeleznicar Pancevo ile oynanan ikinci hazırlık karşılaşmasında ise savunmanın sağında da başarılı bir görüntü sergiledi. Her iki mevkide de oynamasının sorun yaşatmayacağını belirten tecrübeli futbolcu, "Şu anda ağırlıklı olarak 8 numara pozisyonundayım. O oyunu iyi oynadığımı düşünüyorum. Hocamızda bu konuda bana güveniyor. Çalışmalarımızı bu yönde yapıyoruz. İyi veya kötü denemeye çalışıyorum. Bu sene en iyi şekilde deneyip hedeflerimize ulaşmak istiyoruz. Bu sürede skor anlamında ve performans anlamında Trabzonspor'a katkı verebilirsem ne mutlu bana. İhtiyaç halinde savunmada oynamam da sorun değil" dedi.





"HEDEFİM A MİLLİ TAKIM'DA OYNAMAK"



