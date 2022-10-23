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Hull City 4 golle kazandı: Ozan Tufan boş geçmedi

Hull City, deplasmanda Rotherham United'ı 4-2 yendi. Milli futbolcu Ozan Tufan, karşılaşmada takımının son golüne imza attı. Ozan Tufan'ın Rotherham United maçında attığı golü haberimizden izleyebilirsiniz.

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Haber Merkezi AA
Ozan Tufanın Rotherham United maçında attığı golü izle
Takım arkadaşları attığı gol sonrası Ozan Tufan'ı tebrik etti.

İngiltere Championship'te oynanan maçta Hull City, deplasmanda Rotherham United'ı 4-2 mağlup etti.

Hull City'ye ligde üst üste ikinci galibiyeti getiren golleri Jacob Greaves, Cyrus Christie, Ryan Longman ve milli futbolcu Ozan Tufan attı.

Ev sahibi ekibin gollerini ise Daniel Barlaser ve Georgie Kelly kaydetti.

Hull City, bu galibiyetle puanını 20'ye çıkarırken, Rotherham United 21 puanda kaldı.

Ozan Tufan'ın golü:

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