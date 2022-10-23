Hull City 4 golle kazandı: Ozan Tufan boş geçmedi

Dünya

Başbakanlık için yarış başladı

İngiltere’de 45 gün ile tarihinin en kısa süre başbakanlık görevini üstlenen ismi olan Liz Truss’ın istifası sonrasında başbakanlık için adaylar çalışmalara başladı. Truss’ın istifa etmesi sonrasında 10 Numara için adı geçen isimlerden Boris Johnson, Karayipler’den bu sabah apar topar ayrıldı.