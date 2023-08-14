ÖZET | Alanyaspor-Başakşehir: 2-0

Alanyaspor-Başakşehir
Süper Lig'in ilk hafta maçında Alanyaspor sahasında Başakşehir'i konuk etti. Ev sahibi ekip maçtan 2-0 galip ayrıldı. Kırbıyık Holding Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada ev sahibi Corendon Alanyaspor, Novais'in 45+4'te attığı güzel golle soyunma odasına 1-0 önde gitti.
Konuk ekip RAMS Başakşehir'de Joao Figueiredo çift sarı karttan 77. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10. kişi bıraktı.
Uzatma anlarında Carlos Eduardo ile 1 gol daha bulan Alanyaspor, sahadan 2-0 üstün ayrıldı. Alanyaspor gelecek hafta Çaykur Rizespor deplasmanına konuk olurken, Başakşehir ise evinde Fatih Karagümrük'ü konuk edecek.
Alanyaspor-Başakşehir maç özeti
3. dakikada Alanyaspor’dan Richard Candido Coelho’nun ceza sahası dışından attığı şut kale direğinin yanından az farkla dışarıya gitti.
14. dakikada Alanyaspor’un atağında Novais’in sağ kanattan ceza sahası içine yaptığı ortada Carlos Eduardo ceza sahası içinde topla buluştu. Carlos Eduardo’nun şutunda savunmaya araya girdi ve top kornere gitti.
18. dakikada Serdar Gürler’in ceza sahası dışından yaptığı yerden vuruşu Alanyaspor kalecisi Ertuğrul Taşkıran rahatlıkla kontrol etti.
37. dakikada Başakşehir’de Dimitrios Pelkas’ın kullandığı köşe vuruşunda topla buluşan Edgar Miguel’in kafa vuruşu direğe çarparak dışarıya çıktı.
45+2. dakikada, Alanyaspor kalecisi Ertuğrul Taşkıran’ın hatalı pasında araya girerek topu alan Dimitrios Pelkas, karşı karşıya kaldığı pozisyonda kaleci Ertuğrul gole izin vermedi.
45+4. dakikada, Alanyaspor’un atağında topla buluşan Joao Novais ceza sahası dışı sağ çaprazdan yaptığı sert vuruşla topu ağlara gönderdi. 1-0
54. dakikada Başakşehir’de Dimitrios Pelkas sağ kanattan ceza sahası içine girdi. Pelkas’ın yerden zayıf şutu kaleci Mahmut Ertuğrul Taşkıran’da kaldı.
56. dakikada Alanyaspor’da Nicalos Janvier’in ceza sahası dışından yaptığı sert şut kaleci Muhammed Şengezer’den sekti, dönen topu savunma uzaklaştırdı.
59. dakikada Alanyaspor’da Efekan’ın pasında Janvier’in ceza sahası dışından topun gelişine yaptığı yerden şutu direğin dibinden dışarıya gitti.
77. dakikada Başakşehir’de Joao Figueiredo, Alanyasporlu Pedro Novais’e yaptığı sert müdahale sonucunda ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
80. dakikada Alanyaspor’da Pedro Novais yaşadığı sakatlık sonucunda yerini Leroy Johan Fer’e bıraktı.
88. dakikada Alanyaspor’da Oğuz Aydın’ın pasında topla buluşan Leroy Johan Fer’in, ceza sahasından yaptığı vuruşu dışarıya gitti.
90 +6. dakikada sol kanatta topla buluşan Oğuz Aydın’ın ceza sahası içine gönderdiği yerden pasında Carlos Eduardo topu filelere gönderdi. 2-0