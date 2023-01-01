Maça hızlı başlayan ev sahibi 18. dakikada Alvaro Morata, 23. dakikada Griezmann, 28. dakikada Hermoso'nun golleriyle daha ilk yarıda maçı koparttı ve skoru belirleyerek 3-0 mağlup etti.

Bu sonuçla birlikte Atletico Madrid, puanını 31'e yükselterek 4. sıradaki yerini korudu. Madrid ekibi önümüzdeki hafta Osasuna'ya konuk olacak. Real Valladolid ise bu mağlubiyetle birlikte son 5 maçında da mağlup olarak 17 puanla 18. sırada düşme potasında kaldı.