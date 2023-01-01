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Alvaro Morata La Liga'da attığı 7 golle bu sezon Madrid ekibinin en golcüsü konumunda.
İspanya La Liga'da 18. hafta karşılaşmasında Atletico Madrid, Metropolitano Stadı'nda Real Vallodolid'i konuk etti.
Maça hızlı başlayan ev sahibi 18. dakikada Alvaro Morata, 23. dakikada Griezmann, 28. dakikada Hermoso'nun golleriyle daha ilk yarıda maçı koparttı ve skoru belirleyerek 3-0 mağlup etti.
Bu sonuçla birlikte Atletico Madrid, puanını 31'e yükselterek 4. sıradaki yerini korudu. Madrid ekibi önümüzdeki hafta Osasuna'ya konuk olacak. Real Valladolid ise bu mağlubiyetle birlikte son 5 maçında da mağlup olarak 17 puanla 18. sırada düşme potasında kaldı.