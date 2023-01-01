|
Spor

ÖZET | Atletico Madrid-Real Valladolid: 3-0

La Liga'nın 18. haftasında Atletico Madrid, sahasında Real Vallodolid'i 3-0 mağlup etti. Bu maçın özetine ve detaylarına haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

10:51 . 22/01/2023 Pazar
Yeni Şafak
Alvaro Morata La Liga'da attığı 7 golle bu sezon Madrid ekibinin en golcüsü konumunda.

Alvaro Morata La Liga'da attığı 7 golle bu sezon Madrid ekibinin en golcüsü konumunda.

İspanya La Liga'da 18. hafta karşılaşmasında Atletico Madrid, Metropolitano Stadı'nda Real Vallodolid'i konuk etti.


Maça hızlı başlayan ev sahibi 18. dakikada Alvaro Morata, 23. dakikada Griezmann, 28. dakikada Hermoso'nun golleriyle daha ilk yarıda maçı koparttı ve skoru belirleyerek 3-0 mağlup etti.


Bu sonuçla birlikte Atletico Madrid, puanını 31'e yükselterek 4. sıradaki yerini korudu. Madrid ekibi önümüzdeki hafta Osasuna'ya konuk olacak. Real Valladolid ise bu mağlubiyetle birlikte son 5 maçında da mağlup olarak 17 puanla 18. sırada düşme potasında kaldı.


Atletico Madrid-Real Valladolid maç özeti




#La Liga
#Atletico Madrid
#Real Valladolid
39 dakika önce
default-profile-img
ÖZET | Atletico Madrid-Real Valladolid: 3-0
Altı PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Bundesliga'da bir günde 27 gol
'Buranın altına yatan bir hazine var' deyip harekete geçtiler: 30 yıl sonra ilk kez açılacak
Kağıthane-İstanbul Havalimanı metro hattı 22 Ocak'ta açılacak
Zelenski’den gıda krizi çağrısı: Saldırganlığı durdurmak için daha fazla işbirliğine ihtiyaç var
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Corporate
Contact
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.