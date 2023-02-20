Galatasaray'ın son yıllardaki forvet şanssızlığını kıran Mauro Icardi, istatistik olarak Falcao, Diagne ve Mustafa Muhammed'i geride bıraktı. Bu sezon Süper Lig'de 12 maçta görev yapan Arjantinli yıldız, 9 gol ve 6 asistlik performansıyla 15 skor katkısı verdi.