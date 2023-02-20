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Sergi Roberto, bu sezon Barcelona formasıyla 3 gol 3 asistlik performans sergiledik.
İspanya La Liga'da 22. haftada Barcelona, sahasında oynadığı maçta Cadiz'i 2-0 mağlup etti. Barcelona'nın ilk yarıda gelen galibiyet gollerini 43.dakikada Sergi Roberto ve 45+1'de Robert Lewandowski attı.
Ligde art arda 7. galibiyetini alan Katalan ekibi, puanını 59'a çıkararak, en yakın rakibi Real Madrid'in 8 puan önünde liderliğini sürdürdü.
Cadiz ise 22 puanla 17. sırada kaldı.
Diğer yandan La Liga'da gol krallığı yarışında ilk sırada yer alan Barcelona'nın Polonyalı yıldızı Robert Lewandowski, 23 Ekim'den sonra ilk kez Nou Camp Stadı'nda rakip ağları havalandırırken, toplam gol sayısını 15'e çıkardı.