Almanya Ligi Bundesliga'nın 25. haftasında Bayer Leverkusen sahasında Bayern Münih'i konuk etti. Bay Arena'da 30.210 seyirci önünde ev sahibi maçı geriden gelerek 2-1 kazandı ve Bayern Münih'i koltuğundan etti.





22.dakikada Bayern Münih, Goretzka'nın asistinde Joshua Kimmich ile golü buldu ve 1-0 öne geçti.





Adli'nin hakemle imtihanı





İlk yarı bu skorla biterken, ev sahibi 55. dakikada ilginç bir penaltı kazandı. Ceza sahası içerisinde Pavard'ın müdahalesi sonrası yerde kalan Amine Adli'ye hakem Stieler, aldatmaya yönelik hareketten dolayı sarı kart çıkarttı. Adli bu karara inanamadı ve müdahale sonrası ayağından çıkan kramponunu yere fırlattı.





Adli'nin kramponunu fırlattığı an.





Daha sonrasında VAR'dan gelen uyarı sonrası Hakem pozisyonu izledi ve penaltıya hükmederek Adli'nin sarı kartını iptal etti. Kazanılan penaltıyı Exequiel Palacios gole çevirdi ve beraberliği sağladı.





Daha sonra bu sefer de 73. dakikada ceza sahasında yine Adli yerde kaldı ve hakem Tobias Stieler yine aldatmaya yönelik hareketten sarı kart gösterdi. 22 yaşındaki futbolcu gülerek karşılık verirken VAR yeniden hakem Stieler'i uyardı ve pozisyonu izlemeye davet etti. Alman hakem tekrar penaltıya hükmetti ve yine sarı kartı iptal etti. Tekrar sahneye çıkan Arjantinli Palacios'un attığı golle skor 2-1'e geldi.





Adli'nin ikinci kez yerde kalması sonrası hakemin sarı kartına gösterdiği tepki





Maç bu skorlar tamamlandı ve lider Bayern Münih, koltuğunu Borussia Dortmund'a devretti.





Maç sonu konuşan Leverkusen Teknik Direktörü Xabi Alonso, "Avrupa'nın en iyi takımlarından biri olan Bayern'e karşı kazanmak için her şeyin mükemmel gitmesi gerekiyordu. Ve bugün bizim için harika geçti. Takımım çabası ve galibiyetimizle gurur duyuyorum!" ifadelerini kullandı.





Bayer Leverkusen-Bayern Münih 2-1 maç özeti











