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Spor

ÖZET | Empoli-Napoli: 0-2

İtalya Serie A'da lider Napoli, deplasmanda Empoli'yi 2-0 mağlup etti. Bu maçın özetine ve detaylarına haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

10:01 . 26/02/2023 Pazar
Yeni Şafak
Victor Osimhen, 20/21 sezonu başında Lille'den 75 milyon euroya transfer olmuştu.

Victor Osimhen, 20/21 sezonu başında Lille'den 75 milyon euroya transfer olmuştu.

İtalya Serie A'nın 24.haftasında Empoli, sahasında Napoli'yi konuk etti. Stadio Carlo Castellani stadında oynanan maçta Napoli, 2-0 kazanarak maç fazlasıyla Inter ile arasındaki puan farkını 18'e çıkarttı.


Konuk ekip Ismajli'nin 17. dakikada kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti. Maçın 28. dakikasında ise Victor Osimhen farkı ikiye çıkartan golü attı. Ev sahibinde Mario Rui 67. dakikada kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.


Victor Osimhen, attığı golle 100. golüne 197 maçta ulaşarak bu alanda Messi ve Ronaldo’yu geride bıraktı.


Empoli-Napoli 0-2 maç özeti




#İtalya Serie A
#Napoli
#Empoli
22 dakika önce
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ÖZET | Empoli-Napoli: 0-2
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