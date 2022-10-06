Spor ÖZET | Fenerbahçe-AEK Larnaca 2-0
FUTBOL FUTBOL

ÖZET | Fenerbahçe-AEK Larnaca: 2-0

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Fenerbahçe, Rum takımı AEK Larnaca'yı 2-0 mağlup etti. Fenerbahçe'nin gollerini Batshuayi ve Rafail Mamas (K.K) attı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
ÖZET | Fenerbahçe-AEK Larnaca: 2-0
Batshuayi ve takım arkadaşlarının gol sevinci.

UEFA Avrupa Ligi B Grubu 3. haftasında Fenerbahçe evinde karşılaştığı Güney Kıbrıs ekibi AEK Larnaca’yı 2-0 mağlup etti.

Karşılaşmadan dakikalar;

10. dakikada Lincoln’ün ceza yayının solundan kullandığı serbest vuruşta kaleci Piric meşin yuvarlağı çeldi. Dönen topu sol çaprazda topu alan Ezgjan Alioski’nin sert vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Piric’te kaldı.

17. dakikada Lincoln’ün ara pasında defansın arkasına sarkan Diego Rossi’nin sol taraftan ceza sahası içine girip yerden yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı kaleci Piric kurtardı.

26. dakikada Diego Rossi’nin pasında defansın arkasına iyi sarkan Michy Batshuayi’nin ceza sahası içine girer girmez yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0

35. dakikada sağ taraftan ceza sahası içine giren İsmail Yüksek’in ara pasında defansın arkasına sarkan Emre Mor’un sağ çaprazdan bekletmeden vuruşunda kaleci Piric meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

50. dakikada Miguel Crespo’nun ceza yayı solundan vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya gitti.

52. dakikada Diego Rossi’nin pasında ceza sahası içi sağında topu alan Bright Osayi-Samuel’in uzak köşe vuruşunda meşin yuvarlak kalenin yanından dışarıya çıktı.

55. dakikada defansın arkasına sarkan Emre Mor’un ceza sahası içi sağ çaprazdan uzak köşeye vuruşunda meşin yuvarlak direkten döndü.

65. dakikada Ezgjan Alioski’nin geri pasında araya giren Faraj’ın ceza yayında kaleci Altay Bayındır’ın üzerinden yaptığı aşırtma vuruşunda meşin yuvarlak kalenin sağından dışarıya çıktı.

79. dakikada Diego Rossi’nin sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda kale önünde Mamas’ın ters vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-0
Fenerbahçenin yükselen değeri

Fenerbahçe'nin
yükselen değeri

AEK Larnaca maçında futbolseverlerin takdirini kazandı.
Monacodan eli boş dönüyoruz

Monaco'dan
eli boş dönüyoruz

​Trabzonspor, Avrupa Ligi üçüncü maçından yenilgiyle ayrıldı.
Sivasspora evinde büyük şok

Sivasspor'a
evinde büyük şok

​Temsilcimiz, Kosova ekibine sahasında 4-3 mağlup oldu.
Başakşehir 1 puanı aldı

Başakşehir 1 puanı aldı

​Başakşehir, Konferans Ligi'nde Rigas FS ile 0-0 berabere kaldı.
Köpeklerle arama yapıldı

Köpeklerle arama yapıldı

​Fransa'da Trabzonspor taraftarına insanlık dışı müdahale
Abdullah Avcı<br>inancını kaybetmedi

Abdullah Avcı
inancını kaybetmedi

​Trabzonspor teknik direktörü, Monaco mağlubiyetini değerlendirdi.
Tehlikeli provokasyon

Tehlikeli provokasyon

​AEK Larnaca'dan Fenerbahçe maçı öncesinde küstah duyuru.
'Hayalim onu <br>Galatasaray'a getirmekti'

'Hayalim onu
Galatasaray'a getirmekti'

​Arda Turan vedasında istediği futbolcuyu açıkladı.
'Hüngür hüngür ağladım'

'Hüngür hüngür ağladım'

​Burak Yılmaz'dan yıllar sonra gelen itiraf.
Geç kalan ve <br>kilo alan yandı

Geç kalan ve
kilo alan yandı

​Samandıra'da Jorge Jesus kanunları.
Üç sıra <br>geriledik

Üç sıra
geriledik

A Millilerin dünya sıralamasındaki yeri belli oldu.
'Yenemeyeceğimiz <br>takım yok'

'Yenemeyeceğimiz
takım yok'

​Maç öncesi Süper Lig devine gözdağı verdi.
Giresunspor <br>maçında yok

Giresunspor
maçında yok

​Beşiktaş'a Salih Uçan'dan kötü haber.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.