ÖZET | Fenerbahçe-AEK Larnaca: 2-0

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ı kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Siyasi Topluluğu toplantısı için bulunduğu Prag'da Ermenistan Başbakanı Paşinyan ile görüştü. Bu temas Türkiye-Ermenistan arasında 13 yıl sonra liderler düzeyinde ilk görüşme olarak kayıtlara geçti..