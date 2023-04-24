ÖZET | Fenerbahçe-İstanbulspor: 3-3

Arda Güler'in üzüntüsü.
Süper Lig’in 31’inci haftasında Fenerbahçe, sahasında İstanbulspor ile 3-3 berabere kaldı.
22’nci dakikada ceza yayı üzerinde topla buluşan Rroco’nun sağ çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak kaleci İrfan Can’da kaldı.
23’üncü dakikada Mert Hakan’ın soldan ortasında ceza sahası içinde savunmadan seken topla buluşan Szalai’nin vole vuruşunda meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.
25’inci dakikada Fenerbahçe öne geçti. Soldan içeri giren Emre Mor’un sert şutunda kaleci Alp Arda, meşin yuvarlağı oyun alanına çeldi. Dönen topla buluşan Arda Güler’in vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.
49’uncu dakikada Mert Hakan’ın ortasında savunmadan seken topla ceza sahası içinde buluşan Valencia’nın vuruşunda meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.
51’inci dakikada Fenerbahçe farkı 2’ye çıkardı. Mert Hakan ile paslaşan Arda Güler’in ceza sahası dışından sert vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-0.
53’üncü dakikada Eze’nin vuruşunda yerden seken top Ferdi’nin eline çarptı. Mücadelenin hakemi Kadir Sağlam, VAR incelemesi sonrasında penaltı noktasını gösterdi.
57’nci dakikada topun başına geçen Ethemi, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-1.
66’ncı dakikada İstanbulspor beraberliği yakaladı. Rroco’nun pasında sol çaprazda topla buluşan Ethemi’nin vuruşunda Samet Akaydın’a çarpan meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-2.
69’uncu dakikada Alioski’nin son çizgiden çevirdiği topla ceza sahası içinde buluşan Valencia’nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.
71’inci dakikada Fenerbahçe öne geçti. İsmail’in uzun pasında topla buluşan Valencia, rakiplerini geçerek soldan son çizgiye indi. Bu oyuncunun çevirdiği topla kale önünde buluşan Pedro’nun vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 3-2.
90 6’ncı dakikada Emir Kaan’ın ceza sahasına ortasında Eze kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 3-3.
Mücadele 3-3 berabere sona erdi.